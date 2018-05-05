به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاناتی گفت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه روز دهم اردیبهشت ماه شهروندان ۳۸۷ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۹۱ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۱۸۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در حصار امام (ره) و حریق مخروبه در کولانج بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدنی و هنرستان، مهار حیوانات در خیابان آرام و عملیات امداد و نجات در حادثه واژگونی خودرو در میدان امام حسن (ع) توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۳ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.