خروج آمریکا از برجام به معنای پایان کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر یرماکوف» دبیرکل اداره منع گسترش سلاح‌های اتمی در وزارت خارجه روسیه گفت:‌ ما فکر نمی‌کنیم خروج آمریکا از برجام پایان این توافق باشد. حتی ممکن است به لحاظ اقتصادی کار را راحت تر کند چرا که ما هیچگونه محدودیتی در همکاری و معامله اقتصادی و تجاری با ایران نداریم. آن وقت ما دیگر در همه زمینه‌ها همکاری دوجانبه خواهیم داشت. از جمله: انرژی، حمل‌ و نقل، فناوری‌های نوین و داروسازی.

یرماکوف در ژنو و در جریان کنفرانس منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با تاکید بر اینکه که روسیه، در توافق اتمی با ایران خواهد ماند، افزود:‌«اگر آمریکا توافقی را نقض کند که حمایت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پشت آن است، این آمریکا است که باید عواقب ناشی از آن را شاهد باشد. نه ایران، نه چین، نه روسیه و نه کشورهای اروپایی نباید خسارتی ببینند».

او اضافه کرد:‌ روسیه در صورتی که منافع روسیه تضمین شود و مفاد اجرایی برجام قابل تعقیب باشد، در این توافق باقی می‌ماند. حفظ این توافق به نفع امنیت جهانی‌ است. دلیلی هم برای خروج ایران از برجام دیده نمی‌شود چرا که ایران تعهدات خود را انجام داده و موضعی قوی دارد.

ولادیمیر یرماکوف گفته:‌ «گر آمریکا از برجام خارج شود،‌ دیگر نمی‌شود بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را بررسی کرد. در واقع و در تئوری، این ایالات متحده آمریکا است که به دلیل شکستن یک توافق جهانی باید تحریم شود. ولی خوب این اتفاق نمی‌افتد چرا که در شورای امنیت حق وتو دارد.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا تا ۲۲ اردیبهشت مهلت داده است تا به زعم وی «نقایص برجام» اصلاح شود، در غیر این صورت تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس برجام را تمدید نخواهد کرد.