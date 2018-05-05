به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی فر پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه میدان بار جدید همدان که به همراه اعضای کمیسیون انجام شد، افزود: تمام تلاش و اهتمام اعضای شورا بر رفع مشکل سرمایه گذار و حمایت از آن بر اساس قرارداد است.

رحیمی فر با یبان اینکه پروژه میدان بار جدید می تواند الگویی برای پروژه های آینده باشد، اضافه کرد: علی رغم وجود مجریان توانمند متاسفانه روند اجرای پروژه رضایتبخش نیست و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی اظهار کرد: روند اجرای پروژه تاکنون تناسبی نسبت به مدت زمان شروع برای اجرا ندارد و باید دلایل کندی و شرایط کنونی شناسایی و رفع شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان تاکید کرد: اهتمام اعضای شورای شهر همدان کمک و حمایت سرمایه گذار و تعیین تکلیف طرح است.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای شهر همدان نیز در ادامه با بیان اینکه نباید به پروژه میدان بار پیمانکاری نگاه کرد، افزود: در میدان بار جدید سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده و سرمایه گذار باید صفر تا ۱۰۰ پروژه را با نظارت شهرداری انجام دهد.

سید مسعود عسگریان اضافه کرد: با روند کنونی کاری پیش نمی رود و با محول کردن تمام کار به سرمایه گذار طرح روان تر پیش می رود چرا که با این وضعیت سرمایه گذار نتوانسته سیاست های خود را اعمال کرده و به تعهداتش عمل کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با اشاره به درصد پیشرفت پروژه، افزود: باید طی برگزاری جلسه ای مشکلات طرح بررسی شده و هر چه سریعتر رفع شود.

مریم روانبخش با تاکید بر اینکه آئین نامه فروش هر چه سریعتر باید تهیه شود، اظهار داشت : باید مشخص شود هر یک از سهامداران تا چند درصد به تعهدات خود عمل کرده اند.



