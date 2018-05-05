۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۴۸

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان تاکید کرد:

تعیین تکلیف و رفع مشکلات پروژه میدان‌بار جدید همدان

همدان - رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان بر تعیین تکلیف و رفع مشکلات پروژه میدان بار جدید همدان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی فر پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه میدان بار جدید همدان که به همراه اعضای کمیسیون انجام شد، افزود: تمام تلاش و اهتمام اعضای شورا بر رفع مشکل سرمایه گذار و حمایت از آن بر اساس قرارداد است.

رحیمی فر با یبان اینکه پروژه میدان بار جدید می تواند الگویی برای پروژه های آینده باشد، اضافه کرد: علی رغم وجود مجریان توانمند متاسفانه روند اجرای پروژه رضایتبخش نیست و باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی اظهار کرد: روند اجرای پروژه تاکنون تناسبی نسبت به مدت زمان شروع برای اجرا ندارد و باید دلایل کندی و شرایط کنونی شناسایی و رفع شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان تاکید کرد: اهتمام اعضای شورای شهر همدان کمک و حمایت سرمایه گذار و تعیین تکلیف طرح است.

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای شهر همدان نیز در ادامه با بیان اینکه نباید به پروژه میدان بار پیمانکاری نگاه کرد، افزود: در میدان بار جدید سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شده و سرمایه گذار باید صفر تا ۱۰۰ پروژه را با نظارت شهرداری انجام دهد.  

سید مسعود عسگریان اضافه کرد: با روند کنونی کاری پیش نمی رود و با محول کردن تمام کار به سرمایه گذار طرح روان تر پیش می رود چرا که با این وضعیت سرمایه گذار نتوانسته سیاست های خود را اعمال کرده و به تعهداتش عمل کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز با اشاره به درصد پیشرفت پروژه، افزود: باید طی برگزاری جلسه ای مشکلات طرح بررسی شده و هر چه سریعتر رفع شود.

 مریم روانبخش با تاکید بر اینکه آئین نامه فروش هر چه سریعتر باید تهیه شود، اظهار داشت : باید مشخص شود هر یک از سهامداران تا چند درصد به تعهدات خود عمل کرده اند.


 

