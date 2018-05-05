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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۲۶

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ:

تسهیل و تسریع امور مردم نوعی از امر به معروف است

تسهیل و تسریع امور مردم نوعی از امر به معروف است

تهران- فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: تسهیل و تسریع امور مردم نوعی از امر به معروف است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا یزدی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان تهران با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر گاهی مغفول و غریب مانده و تنها به موضوع حجاب اختصاص داده شده است.

وی با بیان این که مسئولان دستگاه های اجرایی در امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه های خود مسئولیت دارند، گفت: امروز دشمنان به خوبی می دانند که از چه مسیری ضربه بزنند و باید همه مراقب باشیم، اگر مسائل امر به معروف و نهی از منکر را جدی نگیریم، قطعا ضربه خورده و متضرر خواهیم شد.

دشمن سعی در نا امید کردن مردم دارد

یزدی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همگانی دانست و اضافه کرد: همه باید در انجام این وظیفه احساس تکلیف کنیم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ تسهیل در انجام امور مردم و تسریع خدمت رسانی به آن ها را نوعی از امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: نباید اجازه دهیم برخی از رفتارهای ما سبب تقویت دشمن در جهت نا امید کردن مردم شود.

یزدی گفت: در آیات و روایات فراوانی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است و در همه جوامع حتی کشورهای غیر مسلمان موضوع انتقاد،تذکر و توجه به محیط اهمیت دارد.

انتصاب معاون استاندار تهران به عنوان معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم در ستاد استان تهران

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر از فروع بسیار مهم دین است و نمی توان به آن کم اهمیت بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تهران بزرگ همچنین از انتصاب شکرالله حسن بیگی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران به عنوان معاون امر به معروف و نهی از منکر دولت به مردم در ستاد استان تهران، از سوی آیت الله موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان خبر داد.

بر اساس این گزارش، شورای اداری استان تهران بعد از ظهر شنبه به ریاست محمدحسین مقیمی،استاندار تهران و با حضور معاونان و مدیران استانداری تهران، فرمانداران و مسئولان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

کد مطلب 4288375

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