۱۱۰۰ فرهنگی و معلم در آذربایجان غربی تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی، ابراهیم محمدی در آیین بزرگداشت مقام معلم در ارومیه با بیان اینکه در جامعه ایرانی معلمان دارای شان و منزلت خاصی هستند افزود: در هفته بزرگداشت مقام معلم از ۲۸ معلم منتخب استانی و یک پیشکسوت به نمایندگی از سایر معلمان تجلیل می شود.

وی اضافه کرد: ۲۵ هزار بازنشسته نیز امسال به نوعی مورد تجلیل و تشکر قرار می گیرند و در راستای حفظ شان و منزلت این پیشکسوتان و بازنشستگان این اقدام خانه به خانه بوده و تداوم دارد.

محمدی اظهار کرد: در راستای طرح تکریم از فرهنگیان تا پایان اسفند ماه چهار هزار و ۸۴۸ معلم در ۲۵ برنامه عنوان دار در ۲۴ منطقه تکریم شدند.

وی افزود: برگزاری اردوهای مختلف تفریحی، زیارتی و سیاحتی، دیدار با خانواده شهدای فرهنگی، دیدار با پیشکسوتان نیز از جمله برنامه هایی است که در طول این هفته اجرا می شود.

محمدی با بیان اینکه ماموریت آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین مشخص است گفت: این نهاد نهادی حکومتیست که باید با استفاده از ظرفیت تمامی نهادها و خانواده ها و برمبنای یکسری شایستگی های پایه فرزندان لازم التعیلم این سرزمین را از پایه اول تا دوازدهم تربیت کند تا اینها به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد مختلف دست یابند.

وی ادامه داد: از کلید واژه های مهم این اقدام مربیان و معلمان هستند و این افراد خود باید به حیات طیبه رسیده باشند.

محمدی اضافه کرد: کسانی که مسئول اجرای این سند در کنار آموزش و پرورش هستند باید به صورت عملی در این راستا گام بردارند تا بتوان به ویژگیهای دانش آموزان که مد نظر در سند تحول هستند دست یافت.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم گفت: توسعه هر کشوری در گرو تکریم جایگاه معلم و توجه به سیستم آموزشی است.

دکتر عبدالرسول عمادی اضافه کرد: با توجه بازنشستگی بیش از ۳۰۰هزار نفر از فرهنگیان کشور در سالهای آتی، باید برای تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش تصمیمات کلان و اساسی اتخاذ شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: توجه به معیشت فرهنگیان رابطه مستقیم ما ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در سطح کشور دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه نیز با بیان اینکه مقام والای معلم بر کسی پوشیده نیست و همه ما مدیون معلم هستیم گفت:معلمی شغل انبیاست و خداوند نیز خود را معلم معرفی می کند.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با بیان اینکه شهید مطهری هر کجا احساس نیاز و وظیفه کرده اند، ورود پیدا کرده اند افزود: ایشان آثار متناسب برای تمام سطوح مختلف جامعه دارد.