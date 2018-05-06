تلاش دشمن برای کشاندن جنگ به کانون جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالقاسم اکبرنژاد عصر یکشنبه در مراسم یادواره شهدای شهرستان بابل با محوریت شهدای خانطومان اظهار داشت: اگر نگاه ژرف و دقیق بر پدیده های انسانی و طبیعی بیندازیم به درستی تغییر و تحولات محیط جغرافیایی را که برگرفته از تفکرات انسانی بر محیط طبیعی و راهبردهایی که برجغرافیای منطقه استوار است را درک می کنیم.

وی افزود: قدرت سیاسی امروز که تسلط بر حاکمیت واحدهای سیاسی و جغرافیایی بر حاکمان اندیشه وخرد است با نگاه ژرف بر پدیده های انسانی حاصل می شود.

رئیس اداره امور مشترک عملیات کل سپاه ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از دانشمندان عواملی چون تولید ثروت، قدرت و قراردادهای مختلف سیاسی و اقتصادی بر مبنای امنیت و ثبات آن در حکومتهای بین المللی بوده و به لطف شهدا این امنیت در سرزمین ما حکمفرما است.

وی ادامه داد: مثلث استراتژی رهبری بی بدیل زمان، نهضت عاشورایی و مردمان انقلابی از جنس عاشورایی و روح اللهی توانسته موقعیتی برای ما در منطقه به وجود آورد که قدرت جهانی و همان شیطان بزرگ آمریکا نتواند برآن نفوذ کند و تمام معادلات وی در منطقه برهم خورد.

اکبرنژاد گفت: این شیطان بزرگ با نقشه خبیثانه درصدد آن است که جنگ را از کشور اشغالی فلسطین به کانون جهان اسلامی بکشانند اما هر بار به طرقی شکست خورده وناکام باقی مانده و نتوانست آنان را به اهداف پلیدشان برساند و این از لطف و برکات شهدایی است که فراتر از زمان و مکان می اندیشند.

ریاست اداره امور مشترک عملیات کل سپاه با بیان این نکته که آمریکا به تفکر خود می خواهد کانون قدرت و استراتژی که راهبردی آن به دست این نظام است را بردست گیرد افزود: آنان کانون مبارزه خود را در جهان اسلام بنا نهادند تا ویرانی ها، جنگ ها و تفرقه ها در جهان اسلام گسترش یابد.

وی افزود: دشمنان در تلاش هستند با تکیه بر راهبردی کلان، حفظ منافع غرب، امنیت رژیم اشغالگر و حفظ هم‌پیمانان منطقه ای در دنیای اسلام تفرقه ایجاد کنند و بدین گونه بیداری منطقه را منحرف سازند.