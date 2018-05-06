بررسی اجرای قانون هدفمندی در کمیسیون برنامه

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر نفت، معاون وزیر نیرو و معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار دادیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون، دولت باید سالانه ۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم، ۷ هزار میلیارد تومان به بهزیستی و ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت اختصاص دهد. این در حالی است که هم اکنون دولت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می پردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه مجلس بدنبال نظارت دقیق تر بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در راستای اجرای قانون بودجه است، گفت: دولت باید حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از یارانه های نقدی را کاهش دهد.

وی افزود: طبق اظهارات رئیس سازمان هدفمندی دولت تاکنون گاهی در راستای حذف اقشار پردرآمد از دریافت یارانه نقدی برنداشته است.

لاهوتی تصریح کرد: طبق گزارشات سازمان برنامه و سازمان هدفمندی، روند پرداخت یارانه نقدی مانند سال گذشته ادامه یافته است و اقدام جدیدی که نشان دهنده عزم دولت برای حذف یارانه اقشار پردرآمد باشد برداشته نشده است.

وی گفت: در صورتی که یارانه نقدی اقشار پردرآمد حذف نشود دولت مجددا از سهم سلامت، تولید و بهزیستی برای پرداخت یارانه های نقدی برداشت خواهد کرد.