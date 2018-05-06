فرمانده ارتش از پایگاه هوانیروز کرمانشاه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی از توان رزمی پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه بازدید کرد.

امیر سرلشکر موسوی در جمع کارکنان پایگاه هوانیرز کرمانشاه گفت: هنگام ورود به این پایگاه حضور و نظارت شهدا(شهید شیرودی، شهید کشوری، شهید سهیلیان و ...) را احساس می کنم، شهدا نزد خداوند دارای مقام و جایگاه خاصی هستند و حق شفاعت دارند و به نظرم با کمک فرشتگان به شما در کارها کمک می کنند.

فرمانده کل ارتش ضمن تشکر و قدردانی از کارکنان پایگاه در امر کمک رسانی به زلزله‌زدگان گفت: با عنایت خداوند و تلاش شما کارکنان هوانیروز در روزهای امدادرسانی به زلزله‌زدگان برنامه‌ها صد در صد با موفقیت انجام شد و با اینکه پیوسته در رفت ‌وآمد بودید سانحه یا حادثه‌ای پیش نیامد و یک نفر هم دیر به مراکز درمانی نرسید.

سرلشکر موسوی بیان کرد: من به‌عنوان فرمانده ارتش باید دست و بازوی شما را ببوسم. این کارها به دست شما انجام ‌شده چراکه اگر شما این ظرفیت را نداشتید خداوند این توان را به شما نمی‌داد خداوند بی‌دلیل به هیچ‌کس هیچ‌ چیزی را نمی‌دهد، شما دائم در معرض کنترل و نظارت شهدا هستید و این باعث می‌شود که شما وقتی خود را در محضر خداوند و شهدا می‌بینید کارها را بهتر انجام دهید.

فرمانده ارتش افزود: نتیجه این کار خالصانه شما این می‌شود که به ‌عنوان فرمانده ارتش در محضر فرمانده کل قوا(مدظله‌العالی) و در محضر سایر مسئولین آنچه که مربوط به پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه است را با سربلندی ارائه بدهم و به همین دلیل لازم است که قدردان زحمات شما کارکنان باشم.

سرلشکر موسوی بیان کرد: در دیداری که با مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در اسفندماه سال گذشته داشتیم ایشان فرمودند: ارتش مجموعه‌ای است که قابلیت آن را دارد که برای نظام آبرو کسب کند. به نظر بنده نزدیک‌ترین مصداق در ارتش که می‌تواند برای نظام آبرو کسب کند بدون تردید هوانیروز است.

وی گفت: اگر هوانیروز یک کتاب چند صدبرگی باشد به نظر من ۲ ورق آن بیشتر ورق نخورده است. اکثر کارهای هوانیروز نقطه برجسته و درخشان است که این جای شکر دارد و برای ارتش نعمت است. و به‌تبع توانایی که دارد در حوزه مردمی دست یاری دهنده ارتش است.

وی بابیان اهداف و برنامه‌های پیش رو اظهار کرد: ما باید کاری کنیم که کارکنان ما در ارتش هیچ‌گونه دغدغه‌ای جز انجام مأموریت نداشته باشند و در این راه نیز کارهایی صورت گرفته و برنامه‌ها و کارهای دیگری هم در دست اجرا است.

یادآوری می شود امیر سرلشکر موسوی از توانایی رزمی و آمادگی دفاعی یگان های پروازی و پشتیبانی پایگاه یکم هوانیروز در کرمانشاه بازدید کرد و از توانایی و آمادگی پایگاه ابراز خرسندی و رضایت داشت و کارکنان را به تلاش بیشتر و ارتقاء دانش خود سفارش کرد.

سرلشکر موسوی در این بازدید طی نشستی با کارکنان پایگاه هوانیروز کرمانشاه به بررسی و حل مشکلات آنان پرداخت.