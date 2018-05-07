لشکرکشی ترکها به بازار ایران/ ترکیه برنده بازاری تجارت ترجیحی

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ترکیه به دلیل ورود به سازمان تجارت جهانی، تولید محصولات با کیفیت و ارزان، داشتن نیروی کار ارزان و دسترسی به بازار کشورهای اروپایی هیچ گاه بازار مناسبی برای محصولات صنعتی ما نبوده است؛ زیرا در بازاری که امکان فعالیت تمامی کشورهای صنعتی دارای مزیت وجود دارد امکان حضور ما میسر نیست.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به سختگیری ترکها در واگذاری بازار خود به سایر کشورها افزود: ایران صرفا می تواند صادرکننده محصولات کشاورزی به ترکیه باشد که در این زمینه نیز ترکها امکان صادرات را برای ما به آسانی مهیا نکرده و نمی کنند.

وی تصریح کرد: ترکها حتی برای واردات کالاهایی که در فهرست تجارت تعرفه ترجیحی قرار دارد از قبل گمرک، زمان و میزان واردات کالا را مشخص می کنند تا بدین ترتیب از کشاورزان خود حمایت کرده باشند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت نهم در پاسخ به این سوال که با توجه به سختگیری های ترکها برای واردات کالا به کشورشان چرا ایران امکان راه اندازی مرکز تجاری و فروشگاههای زنجیره ای را برای آنها مهیا کرده است؛ اظهار داشت: ترکها تمامی قواعد بازی در زمین تجاری سایر کشورها را به خوبی می دانند و از تمامی اصول برای ماندگاری در بازار یک کشور استفاده می کنند.

رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای و مرکز تجاری و برگزاری نمایشگاههای دائمی از جمله خواسته ها و برنامه های اصلی ترکیه در ایجاد روابط تجاری با سایر کشورها است.به گفته یکی از فعالان اقتصادی ایران برای همکاری تجاری با سایر کشورها از شیوه پارتیزانی استفاده می کنند و این در حالیست که ترکها به بازار ایران و سایر کشورها قشون کشی کرده اند.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در دولت نهم در پاسخ به این سوال که با توجه به شناخت ایران نسبت به اهداف و برنامه های تجاری ترکیه برای حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به مصلحت ما هست یا خیر گفت: بحث انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح بود اما از آنجایی که ترکها خواستار به دست گرفتن بازار داخلی کشور حتی در صنایع دارای مزیت از جمله سیمان و کاشی و سرامیک و .... بودند انعقاد این قرارداد محقق نشد زیرا این امر صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه به این امر توجه چندانی نشده و همین امر موجب شده تا بازار بسیاری از کالاها در اختیار ترکها قرار بگیرد.