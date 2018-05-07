به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست بررسی مسائل ومشکلات روستای زائر عباسی که باحضور اعضای شورا، دهیار و معتمدین برگزار شد، اظهار داشت: روستای زائر عباسی دارای مردمی انقلابی، متدین و دوستدار نظام هستند که با تقدیم شهدای گرانقدری به خوبی دین خود را به نظام ادا کرده است.

وی افزود: برای اولین بار عملیات اجرایی طرح هادی به مساحت شش هزار متر مربع در این روستا آغاز شد که تلاش داریم در اسرع وقت تکمیل و به بهره برداری برسد.

نادری با بیان اینکه روشنایی روستا تقویت می شود، گفت: جاده دسترسی به محله جنوبی روستا به طول ۷۰۰ متر شن ریزی و آسفالت می شود.

وی با تاکید بر اینکه در روند اجرای پارک محله ای روستا تسریع شود، خاطر نشان کرد: دولت تسهیلات خوبی جهت اشتغال زایی جوانان روستا با کارمزد شش درصد پرداخت می کند که باید از این فرصت در راستای ایجاد فضای کسب و کار استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره آموزشی دام و طیور در سطح روستا تاکید کرد.