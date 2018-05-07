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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۳۱

فرماندار دشتی:

طرح‌های هادی در روستاهای شهرستان دشتی تکمیل می‌شوند

طرح‌های هادی در روستاهای شهرستان دشتی تکمیل می‌شوند

دشتی- فرماندار شهرستان دشتی گفت: عملیات اجرایی طرح هادی روستای زائر عباسی به مساحت شش هزار متر مربع آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست بررسی مسائل ومشکلات روستای زائر عباسی که باحضور اعضای شورا، دهیار و معتمدین برگزار شد، اظهار داشت: روستای زائر عباسی دارای مردمی انقلابی، متدین و دوستدار نظام هستند که با تقدیم شهدای گرانقدری به خوبی دین خود را به نظام ادا کرده است.

وی افزود: برای اولین بار عملیات اجرایی طرح هادی به مساحت شش هزار متر مربع در این روستا آغاز شد که تلاش داریم در اسرع وقت تکمیل و به بهره برداری برسد.

نادری با بیان اینکه روشنایی روستا تقویت می شود، گفت: جاده دسترسی به محله جنوبی روستا به طول ۷۰۰ متر شن ریزی و آسفالت می شود.

وی با تاکید بر اینکه در روند اجرای پارک محله ای روستا تسریع شود، خاطر نشان کرد: دولت تسهیلات خوبی جهت اشتغال زایی جوانان روستا با کارمزد شش درصد پرداخت می کند که باید از این فرصت در راستای ایجاد فضای کسب و کار استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره آموزشی دام و طیور در سطح روستا تاکید کرد.

کد مطلب 4290378

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