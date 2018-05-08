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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

زنجان دوباره بارانی می شود/ وقوع وزش باد شدید

زنجان دوباره بارانی می شود/ وقوع وزش باد شدید

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی از امروز وارد استان می‌شود و تا پایان هفته مهمان است.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: سامانه بارشی از امروز وارد استان می‌شود و تا پایان هفته مهمان است.

وی اظهار کرد: آسمان استان ابری بوده و بارش‌های رگباری استان را فرامی‌گیرد و با توجه به بارش باران و وقوع رعد و برق احتمال آب‌گرفتگی  معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد که شهروندان در بلندی‌ها و کنار رودخانه‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و افزود: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره  و درختان فرسوده خودداری کنند.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: دمای بیشینه بین ۳ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و هوا خنک می‌شود.

کد مطلب 4290669

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