آغاز ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی کشوری از ۲۳ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷-۹۳-۲۰۰ تاریخ ۱۳ مهر ۹۳ ثبت نام پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور از ۲۳ اردیبهشت ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.

امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور برای جذب مجموعاً ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر در ۹ دستگاه اجرایی (وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشکی کشور ، سازمان شیلات کشور، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بیمه سلامت، سازمان ملی زمین ومسکن وسازمان اوقاف و امور خیریه) برگزار می شود.

داوطلبان متقاضی استخدام می توانند جهت آگاهی از اطلاعات و جزئیات مربوط به شرایط احراز (رشته ها و مقاطع تحصیلی و...) و شغل محل های استخدام در هر یک از دستگاه های یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ (همزمان با شروع ثبت نام) در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار داده خواهد شد، مراجعه کنند.

پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در سال ۱۳۹۷ در روز ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار می شود. توضیحات لازم درخصوص تاریخ و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه و سایر موارد در دفترچه راهنما اعلام خواهد شد.