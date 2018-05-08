به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف و دبیر شورای معارف سیما درباره برنامه های ماه رمضان در شبکه‌های مختلف امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت برگزار شد.

محمدزاده در این نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، بیان کرد: تلویزیون در رمضان ۹۷ با حضور موثرتری از فضای قرآنی به استقبال این ماه خواهد رفت و برای اینکه بییندگان آمادگی بیشتری برای این ماه کسب کنند شبکه های مختلف از چند روز قبل از ماه رمضان تیزرها و کلیپ هایی پخش می شود.

وی با اشاره به اینکه شعار ماه رمضان امسال «رمضان ماه قرآن» است، بیان کرد: پیشنهادی در جلسات شورای اندیشه ورزی بود که روزی را به نام قرآن اختصاص دهیم ولی بعد دیدیم این ماه به نام قرآن است و قرار شد در مناسبت هایی مثل دهه فجر که روزهای مختلفی با نام انقلاب داریم در رمضان هم سه عنوان برای سه ۱۰ روز ماه انتخاب کنیم؛ ۱۰ روز اول قرآن و انسان، ۱۰ روز دوم قرآن و عترت و ۱۰ روز سوم قرآن و رحمت نامگذاری شده است زیرا انسان ها در شب های قدر در برابر رحمت الهی قرار دارند.

محمدزاده بیان کرد: پویش و نهضت همگانی حفظ و انس با جزء سی ام قرآن کریم را برای نهادها داریم. ما برای هر ۱۰ روز آیاتی انتخاب کرده ایم که هر روز آیه ای در قاب همه شبکه های تلویزیونی در فواصل مختلف پخش می شود به طور مثال قبل از خبر یا در برنامه های زنده یک آیه خوانده و یا به نمایش گذاشته می شود که همه این آیات از جزء سی ام انتخاب می شوند.

مدیر شبکه قرآن با بیان اینکه امیدواریم این آیات روی تغییر رفتار مخاطبان تاثیرگذار باشد، عنوان کرد: سریال های امسال دارای یک محور محتوایی و موضوعی خواهند بود که ما متناسب با آن محور آیه ای را انتخاب کرده تا متناسب با سوژه در تیتراژ سریال پخش شود.

محمدزاده با اشاره به ترتیل خوانی در شهرستان ها اظهار کرد: این مراسم پوشش داده می شود و همچنین امسال ۹ شبکه تلویزیونی مراسم جزءخوانی قرآن کریم را به شکل زنده پخش می کنند.

وی افزود: در اولین روز رمضان دیدار جامعه قرآنی با رهبر انقلاب را داریم که به صورت زنده از شبکه قرآن پخش می شود.

مدیر شبکه قرآن سیما با اشاره به پخش بیانات مراجع تقلید بیان کرد: سخنان حضرت آیت الله مکارم شیرازی قبل از سریال شبکه سه و سخنان آیت الله سبحانی قبل از سریال شبکه یک پخش می شود.

محمدزاده عنوان کرد: امسال شبکه یک با ۱۰ عنوان برنامه و همچنین پخش میان برنامه و آیتم و کلیپ، شبکه ۲ با هجده عنوان برنامه، شبکه سه با ۲۶ عنوان برنامه، شبکه چهار با هشت برنامه، آموزش با ۲۶ عنوان برنامه، شبکه کودک با ۲۹ عنوان برنامه، شبکه سلامت با ۱۰ عنوان برنامه، امید ۱۱ برنامه، افق ۹ برنامه و شبکه قرآن با ۲۲ برنامه مهمان خانه های ایرانیان هستند.

وی با اشاره به برنامه های شبکه قرآن اظهار کرد: در مجموع ۴۸۰ ساعت برنامه جدید از شبکه پخش می شود. روزانه ۱۱ برنامه تولیدی و ۱۱ برنامه زنده روی آنتن می رود. برنامه هایی چون اسراء، بشارت، پرسمان و مجموعه مستند «سعادتمندان» هم پخش می شود.

مدیر شبکه قرآن درباره ترتیل های این شبکه عنوان کرد: یکی بعد از اذان صبح از کاشان ساعت ۴:۳۰ سحرگاه، دیگری از حرم امام رضا (ع) ساعت ۱۰:۳۰ صبح و دیگری از حرم امام خمینی (ره) ساعت ۱۶ روی آنتن می رود.

دبیر شورای معارف سیما با اشاره به باکسی که با نام «عطر رمضان» در اختیار شبکه ها قرار گرفته است، توضیح داد: در این فضا به اتفاقات و رویدادهای مختلف در ماه رمضان مثل محافل قرآنی، نمایشگاه ها و... سر می زنیم و پوشش خبری آنها پخش می شود. از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد نیز پخش زنده مراسم مناجات خوانی و سخنرانی از اماکن مقدس هر شب روی آنتن می رود.

وی با اشاره به شب های قدر اضافه کرد: برای کسانی که ممکن است در منزل با محدودیت ساعت رو به رو باشند مراسم قرآن به سر گرفتن را دو بار در شبانه روز پخش می کنیم.

محمدزاده در بخش دیگر صحبت هایش بیان کرد: در سال جاری یکی از کارویژه های خوب شبکه قرآن و معارف سیما پوشش نمایشگاه قرآن کریم است.

دبیر شورای معارف سیما در پایان این نشست با اشاره به رویکرد شبکه ها در ماه رمضان عنوان کرد: رویکرد ما در این ماه مثبت نگری است و به طور مثال از سازندگان برنامه «ماه عسل» خواسته ایم که رویکرد مثبت نگری، مهربانی و امیدبخشی را در پیش بگیرند.

