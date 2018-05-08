به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد ارتش، نخستین همایش بازگشت به سنگر و تکریم سربازان جوان دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور حجت الاسلام عباسعلی فراتی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام فراتی طرح فرهنگی «بازگشت به سنگر و تکریم سربازان جوان» را که در خصوص پذیرش مجدد و تخفیف مجازات سربازان غایب و فراری از خدمت است، از جمله برنامه ها و فعالیت های مبتکرانه و اثربخش در مجموعه نیروهای مسلح توصیف کرد و گفت: در همایش امروز که سربازان و خانواده های آنها حضور یافته و به آنها قول مساعد در خصوص تخفیف مجازات فرار از خدمت بر اساس آئین نامه های موجود داده شده است؛ تلاش بر این است که این عزیزان بتوانند با فراق خاطر و انگیزه بیشتر به خدمت مقدس سربازی بازگردند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران در ادامه با اشاره به تاکیدات فرماندهی معظم کل قوا در خصوص حفظ جایگاه و شأن خدمت سربازی افزود: سرباز آبروی کشور است، هیچگاه اجازه اهانت و بی احترامی به مقام سرباز داده نمی شود. الحمدلله در سطح یکان های ارتش و سایر نیروهای مسلح امروز ما شاهد ارتقاء جایگاه خدمت مقدس سربازی هستیم.

در ادامه این مراسم، امیر سرتیپ دوم ستاد سید محمدرضا حسینی، فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ابتکار و ایده همایش «بازگشت به سنگر» ویژه کارکنان وظیفه ای که به هر دلیل از خدمت مقدس سربازی فرار نموده و به مراکز خدمتی خود بازنگشته اند را طرحی اثربخش توصیف نموده و افزود: امیدواریم با مساعدت های لازم از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیگر مبادی ذیربط بتوانیم در راستای کاهش مشکلات و آماده سازی بستر خدمت جوانان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و تا جایی که قوانین و آئین نامه ها اجازه دهند تخفیفات لازم درخصوص مجازات فرار و غیبت سربازانی که از تخلف خود پشیمان شده و علاقه مند به حضور مجدد در یکان ها هستند را فراهم نمائیم.

در پایان این مراسم نشست صمیمانه سربازان و خانواده های این عزیزان با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و فرمانده دژبان کل ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.