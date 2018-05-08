آخرین وضعیت سدهای استان کرمان/بارندگی ۶۹ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب پور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان کرمان اظهار داشت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور متوسط بارندگی سالانه آن ۱۲۹ میلیمتر است و جزء استان های خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود و متوسط بارندگی کشور ۲۴۲ میلیمتر است.

وی بیان داشت: شرایط اقلیمی استان کرمان باعث شده ۹۷ درصد از آب شرب این استان از آبهای زیرزمینی و تنها سه درصد آب شرب استان از آب غیر سطحی تامین می شود.

عربپور عنوان کرد: در سال آبی گذشته که یک سال استثناء بود یعنی از مهرماه ۹۵ تا مهرماه ۹۶، ۱۷۳ میلیمتر بارندگی درسطح استان کرمان داشتیم و این میزان از مهر ۹۶ تاکنون ۴۹.۵ میلیمتر بوده است که نسبت به بلند مدت ۲۹.۹ درصد کاهش و نسبت به سال قبل تر منفی ۷۰ درصد کاهش بارندگی داشته ایم.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آّب منطقه ای استان کرمان گفت: بیشترین کاهش بارندگی در کشور در سال آبی امسال مربوط به استان سیستان و بلوچستان و بعد از آن استان کرمان است و کرمان مقام دوم را با منفی ۶۹ درصد کاهش بارندگی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در استان کرمان چهار سد در حال بهره برداری داریم که مجموع حجم آب این سدها ۵۸۳ میلیون مترمکعب است، افزود: ورودی سدجیرفت از ابتدای سال آّبی تاکنون ۶۱ میلیون متر مکعب است و این در حالیست که سال گذشته میزان ورودی آب به این سد ۸۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.

عرب پور عنوان کرد: از مجموع چهار سد از ابتدایی سال آبی جاری ۱۱۱ میلیون مترمکعب ورودی آّب به این سدها بوده که سال آبی قبل یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون مترمکعب ورودی آب این چهار سد بوده است.

وی ابراز داشت: در روند اجرای طرح همیاران آب یک هزار و ۵۳۹ حلقه چاه غیرمجاز در سراسر استان کرمان مسدود شدند، ۶۳ میلیون متر مکعب حجم صرفه جویی، سه هزار و ۸۲۸ کنتور روی چاه های کشاورزی نصب شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان کرمان بیان داشت: خاموشی موتور پمپ های چاه های آّب کشاورزی طرح خوبی بود که از سال ۹۳ با تصویب شورای حفاظت آب استان و شهرستان ها در حال اجرا است .

عرب پور عنوان کرد: موتورپمپ های کشاورزی از سال ۹۳ تاکنون در فصل زمستان به دلیل نیاز آّبی کمتر به مدت ۳۰ الی ۴۰ روز در اکثر استان خاموش می شوند.