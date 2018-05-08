به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانهای سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، حجتالاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در دیدار با محسن جوادی رئیس نمایشگاه کتاب تهران، این رویداد را محل عرضه غذای روح به بازدیدکنندگان دانست.
حجتالاسلام صدیقی در این دیدار با اشاره به آیه «فلینظر الانسان الی طعامه» گفت: این آیه سخن روز است و پیامی فرا زمانی دارد. بشر نیاز به غذا دارد و همه حیاتش با تامین غذا میگذرد. روح انسان هم مانند جسم نیاز به غذا دارد و کتاب ارائه خوراک است.
امام جمعه موقت تهران ادامه داد: اگر جامعه جایی برای ارائه غذای سالم نداشته باشد، جانها میمیرد و اخلاق و فرهنگ رنگ میبازد. در چنین شرایطی جامعه به فضایی راکد و از هم پاشیده تبدیل میشود. اما اگر مرکزی برای ارائه غذای سالم وجود داشته باشد، یک برنامهریزی خوب میتواند مشکلات احتمالی را از میان بردارد.
حجتالاسلام صدیقی اضافه کرد: اگر ما فعال باشیم، از انفعال بپرهیزیم و فضای نمایشگاه کتاب را به گونهای تنظیم کنیم که هرکس با ضعف فرهنگی آمد، تحت تاثیر فضا قرار بگیرد، موفق عمل کرده ایم. در عین حال اگر فضایی را ایجاد کنیم که افراد اینجا را مکانی برای جلب توجه و گناه ببینند، راه را اشتباه رفته ایم. اگر غفلت کنیم و حتی یک کتاب یا منظره گمراهکننده برای جوانان پیدا شود، باید پاسخگوی خداوند باشیم.
صدیقی با اشاره به وجود تعداد بالای عناوین کتاب در نمایشگاه امسال گفت: اینکه این تعداد کتاب توسط علمای نمایشگاه ارزیابی شود که بدون اشکال باشد، جای تبریک دارد. کوچکترین غفلت گاهی آسیبهایی پیش میآورد که قدمهای مثبت ما نمیتواند آنها را جبران کند.
وی تاکید کرد: امیدواریم امسال با یک چشم بازتر برای سال بعد برنامهریزی کنیم تا ضررها کمتر و فرهنگسازی بیشتر شود.
همچنین در خبری دیگر مربوط به دیدارهای امروز رئیس نمایشگاه کتاب در سالن تشریفات این نمایشگاه، یاروسلاف دومانسکی سفیر لهستان در تهران در دیدار با رئیس سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بر لزوم گسترش روابط فرهنگی دو کشور تاکید کرد.
وی در این دیدار اظهار کرد: از زمانی که در رابطه با نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شنیدم، علاقمند بودم در آن حضور یابم. البته اصلا انتظار چنین خوشامدگویی گرمی را نداشتم اما تصور میکنم این ارتباط گرم و دوستانه به دلیل روابط طولانی تاریخی، فرهنگی و سیاسی دو کشور است.
سفیر لهستان در ایران ادامه داد: ما و ایران ۵۴۴ سال رابطه دیپلماتیک داشتهایم و همیشه ایرانیها در این روابط عالی عمل کردهاند. برای محکم باقی ماندن این رابطه، نیاز به دوستی و ارتباط در حوزه فرهنگی هم وجود دارد.
دومانسکی با اشاره به اینکه ۶ ماه پیش به ایران آمده است، تصریح کرد: من از ابتدا برای فهم و درک متقابل بیشتر بین ایران و لهستان و همچنین برای روشن ماندن مشعل دوستی این دو کشور قصد داشتهام به گسترش رابطه فرهنگی بین دو کشور کمک کنم.
وی افزود: ما تاکنون در جشنوارههای فیلم و حتی جشنواره فیلم فجر شرکت داشتهایم اما هنوز در رابطه با کتاب، ارتباط زیادی با ایران نداریم. لهستان نمایشگاههای کتاب بسیار قوی دارد که در شهر ورشو و کراکوف برگزار میشود. امیدوار هستیم در آینده دررابطه با حضور در نمایشگاههای دو کشور همکاری خوبی باهم داشته باشیم.
در ادامه رئیس سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با بیان اینکه شاید نمایشگاه تهران اولین یا دومین نمایشگاه کتاب پرطرفدار در کشور باشد، گفت: ما در این نمایشگاه حدود ۵۰ شرکتکننده از کشورهای دیگر داریم و علاوه بر نمایش و فروش کتاب نسبت به ایجاد ارتباط و گفتوگو میان نویسندگان و اهل قلم کشورها نیز اقدام میکنیم.
محسن جوادی با اشاره به اینکه ایران با لهستان سابقه ارتباط دیرینه دارد، اظهار کرد: شاید با کمتر کشوری چنین ارتباط دیرینهای داشته باشیم. ما امیدوار هستیم با توجه به تاریخ غنی ارتباطات دو کشور، در دوره جدید نیز نسل جدید ایرانی و لهستانی بتوانند با یکدیگر ارتباط فرهنگی بیشتر داشته باشند. همچنین امیدوارم دو کشور در ارتباط با نمایشگاههای کتاب نیز با یکدیگر رابطه داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه ایران علاقمند به میهمان ویژه شدن لهستان در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران است، بیان کرد: امیدواریم ارتباطات و همکاریهای فرهنگی بیشتری بین ایرانیان و لهستانیها در حوزه سینما، کتاب و کالاهای فرهنگی ایجاد شود.
خبر دیگر از سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اینکه، دیمیتری الکساندر کیس سفیر یونان در بازدید از این نمایشگاه درباره کتابهای ایرانی و کیفیت چاپ آنها گفت: ایران زیباترین کتابها را دارد و جلد، چاپ و تزئینات داخلی آنها بسیار تحسینبرانگیز است.
دیمیتری الکساندر کیس با اشاره به نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: من بسیار به کتابهایی که در این نمایشگاه عرضه شده علاقمند هستم. خصوصا تعداد زیاد غرفهها و کشورهای زیادی که در نمایشگاه شرکت کردهاند بسیار قابل توجه است.
سفیر یونان در تهران با نشان دادن یک جلد دیوان اشعار حافظ گفت: ایران زیباترین کتابها را دارد و جلد، چاپ و تزئینات داخلی آنها بسیار تحسینبرانگیز است.
وی ادامه داد: من بسیار خوشحال هستم که یونان برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران شرکت کرده و امیدوارم در سالهای آتی نیز بتوانیم در این نمایشگاه شرکت کنیم. ما از خدماتی که به غرفهها ازجمله غرفه یونان ارائه میشود بسیار راضی هستیم.
سفیر یونان در تهران با اشاره به جمعیت چشمگیر بازدیدکنندگان سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اظهار داشت: یونانیها نیز مانند ایران دارای فلسفه و علوم قدیم هستند و ما همچون ایران مردمی کتابخوان داریم.
سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
نظر شما