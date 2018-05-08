پیام تسلیت استاندار فارس در پی درگذشت آیت الله ایمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل تبادار در پی درگذشت نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ إِذَا مَاتَ‏ الْعَالِمُ ثُلِمَ‏ فِی الْإَسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ

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ارتحال عالم ربانی، مجاهد وارسته و هدایت گر روشن ضمیر، حضرت آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و عضو مجلس خبرگان رهبری که عمر گرانبهای خود را صرف تهذیب نفس ، خدمت به دین و ترویج فرهنگ اسلامی نمود، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر حضرت ولی عصر (عج) ، مقام معظم رهبری، روحانیت معزز و حوزه های علمیه و آحاد مردم شریف استانهای فارس و بوشهرکه سالها از رهنمودهای وی بهره مند بودند و بالاخص خاندان و بیت مکرم ایشان تسلیت عرض نموده ، رحمت واسعه الهی برای این فقیه ارزشمند از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

به همین مناسبت به پاسداشت مقام علم و فقاهت و تکریم این عالم زاهد سه روز عزای عمومی در استان فارس اعلام میگردد.

اسماعیل تبادار

استاندار فارس