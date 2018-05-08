  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۴

سخنگوی ترزا می:

انگلیس بر حفظ برجام اصرار دارد

انگلیس بر حفظ برجام اصرار دارد

سخنگوی نخست وزیر انگلیس با اشاره به رایزنی ترزا می با متحدان لندن درباره برجام اعلام کرد که لندن بر حفظ برجام اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: می به رایزنی هایش با متحدان انگلیس برای رفع کاستی توافق هسته ای با ایران ادامه خواهد داد اما دولت انگلیس در عین حال اصرار دارد که برجام باید حفظ شود و این مهم است.

این سخنگو تاکید کرد: هنوز ما بر این باوریم که حفظ برجام  مسیری درست برای دور نگاه‌داشتن ایران از سلاح هسته‌ای است. در عین حال موضوعاتی وجود دارد که برجام آنها را شامل نمی شود مانند موشکهای بالستیک.

سخنگوی ترزا می گفت: ما به اقدامات خود با آمریکا و شرکای اروپایی خود درباره نحوه تعامل با چالشهای مربوط به ایران از جمله موضوعاتی که توافق جدید شامل آن می شود ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 4291366

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها