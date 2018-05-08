انگلیس بر حفظ برجام اصرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سخنگوی ترزا می نخست وزیر انگلیس اعلام کرد: می به رایزنی هایش با متحدان انگلیس برای رفع کاستی توافق هسته ای با ایران ادامه خواهد داد اما دولت انگلیس در عین حال اصرار دارد که برجام باید حفظ شود و این مهم است.

این سخنگو تاکید کرد: هنوز ما بر این باوریم که حفظ برجام مسیری درست برای دور نگاه‌داشتن ایران از سلاح هسته‌ای است. در عین حال موضوعاتی وجود دارد که برجام آنها را شامل نمی شود مانند موشکهای بالستیک.

سخنگوی ترزا می گفت: ما به اقدامات خود با آمریکا و شرکای اروپایی خود درباره نحوه تعامل با چالشهای مربوط به ایران از جمله موضوعاتی که توافق جدید شامل آن می شود ادامه خواهیم داد.