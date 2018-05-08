سخنگوی کمیسیون اروپا:بر تداوم برجام پایبند هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجا کوسیجانسیک» (Maja Kocijancic) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی نیوز درباره برجام تصریح کرد: توافق هسته ای پویا بوده و ما نیز بر ادامه آن متعهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اروپا ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۰ بار بر پایبندی ایران به برجام تأکید داشته است.

وی در ادامه افزود: این توافق بر پایه اعتماد نیست؛ بلکه بر اساس واقعیات بنیانگذاری شده است.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز ساعت ۲ بعدازظهر( به وقت محلی واشنگتن) از کاخ سفید تصمیم خود درباره توافق ایران را اعلام خواهد کرد.