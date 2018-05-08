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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

سخنگوی کمیسیون اروپا:بر تداوم برجام پایبند هستیم

سخنگوی کمیسیون اروپا:بر تداوم برجام پایبند هستیم

سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۰ بار پایبندی ایران به برجام را تأئید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماجا کوسیجانسیک» (Maja Kocijancic) سخنگوی کمیسیون اروپا امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی اِی‌بی‌سی نیوز درباره برجام تصریح کرد: توافق هسته ای پویا بوده و ما نیز بر ادامه آن متعهد هستیم.

سخنگوی کمیسیون اروپا ادامه داد: آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۰ بار بر پایبندی ایران به برجام تأکید داشته است.

وی در ادامه افزود: این توافق بر پایه اعتماد نیست؛ بلکه بر اساس واقعیات بنیانگذاری شده است.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز ساعت ۲ بعدازظهر( به وقت محلی واشنگتن) از کاخ سفید تصمیم خود درباره توافق ایران را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 4291399

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