به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی «عاروتز شوا»، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره خروج احتمالی وی از برجام اعلام کرد: لغو برجام برای اسرائیل خوب است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادامه داد: به دنبال تشدید تنش ها نیستیم؛ اما برای هر سناریویی آماده‌ایم. تهدید در مرزهایمان را تحمل نمی‌کنیم و شهروندان اسرائیلی می‌ توانند با حساب باز کردن بر روی بهترین ارتش دنیا به کارهای روزانه خود بپردازند.

وی با تأکید بر اینکه از تصمیم ترامپ درباره برجام مطلع نیست، اضافه کرد: نمی‌ دانم ترامپ امشب چه می‌گوید؛ او مشورتی از ما نخواست. اگر برجام لغو شود، برای اسرائیل خوب است.

این در حالیست که «اسرائیل کاتز» وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل پیش بینی کرد که ترامپ امشب از توافق هسته‌ ای ایران خارج خواهد شد.

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد: روش درستی که ترامپ می‌تواند سیاست خود را اعمال و ایران را متوقف کند، اعلام لغو توافق هسته‌ ای و بازگرداندن تحریم‌ ها است. جهان باید در برابر ایران متحد شود؛ مانند کاری که در برابر کره شمالی انجام دادند، تا برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده، توسعه موشک‌ های بالستیک را پایان داده و گسترش محور ایرانی-شیعی در منطقه که با یپروزی دیروز حزب الله افزایش می یابد، از بین برود.

گفتنی است رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در یک پیام توئیتری اعلام کرد که امروز ساعت ۲ بعدازظهر ( به وقت محلی واشنگتن) از کاخ سفید تصمیم خود درباره توافق ایران را اعلام خواهد کرد.