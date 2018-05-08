۷۴۸ هزار تن گندم امسال در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسمعیل کریم زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای زکات آذربایجان غربی با تاکید بر پرداخت زکات به خصوص زکات گندم و جو در استان افزود: در سال جاری بیش از ۷۴۸ هزار تن گندم در استان تولید شود که ۶۲۵ هزار تن از این میزان توسط مراکز غله و تعاون روستایی خریداری می شود.

وی با بیان اینکه امسال با برنامه های ترویجی تلاش می شود افزایش زکات افزایش یابد عنوان کرد: ۱۸ درصد از درآمدهای کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان از محل زکات است.

کریم زاده با بیان اینکه در آذربایجان غربی محصولات گندم، جو، کشمش، گوسفند و بز شامل پرداخت زکات می شوند،افزود: اعضای شورای زکات در استان ها وظایف تعریف شده ای دارند که سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید ۸ وظیفه در حوزه وزارتی و ۱۷ وظیفه در حوزه نمایندگی ولی فقیه بر عهده دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته پرداخت زکات ۱۰ درصد رشد داشت گفت: سال گذشته ۸۸ میلیارد تومان کمک مردمی بصورت نقدی و غیرنقدی در استان توسط کمیته امداد جمع آوری شده که ۱۸ درصد آن از محل زکات بود.

عزیز سهندی با بیان اینکه چهار درصد جمعیت استان زیر پوشش کمیته امداد هستند،گفت: ۷.۵ درصد جمعیت استان در کارهای خیر، احسان و انفاق شرکت می کنند و نیازمند بالا رفتن این درصد مشارکت هستیم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه همه پیامبران الهی درباره زکات به مردم توصیه کرده اند، اظهار داشت: خداوند روزی فقرا را در ثروت اغنیا قرار داده و اگر همه به این قانون اقتصادی اسلام پایبند باشند، در جامعه فقیری پیدا نمی شود.

حجت الاسلام و المسلمین سیدحامد ساجدی نژاد با بیان اینکه زکات رابطه انسان با مخلوق و نماز رابطه انسان با خالق است، افزود: کلمه زکات ۳۲ بار به تنهایی و ۲۶ بار در کنار نماز ذکر شده که بیانگر اهمیت آن در دین مبین اسلام است.