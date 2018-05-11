به گزارش خبرنگار مهر، رامین طباطبایی از ۲۳ دی ماه سال گذشته ریاست فدراسیون بسکتبال را بر عهده گرفت. طی حدود چهار ماهی که از آغاز مدیریت رسمی وی می گذرد، اعزام های زیادی از طرف فدراسیون بسکتبال انجام شده که در هر دو بخش مردان و زنان بوده است.

به گفته رئیس فدراسیون بسکتبال برای هر اعزام حدود ۱۵۰ میلیون هزینه شده و در مجموع بودجه ای که برای اعزام های سه - چهار ماه اخیر هزینه شده، یک میلیارد است.

طباطبایی تاکید دارد که بودجه لازم برای این اعزام ها نه فقط از طریق بودجه سالیانه فدراسیون، بلکه از طریق اسپانسرهایی که جذب شده اند، تامین شده است. البته فدراسیون همچنان به دنبال اسپانسر بزرگی است که به عنوان حامی مالی اصلی فدراسیون همکاری داشته باشد.

