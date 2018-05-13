ساختمان جدید شهرداری کرمان شهریور امسال افتتاح می شود

محمدعلی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساختمان جدید شهرداری حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: محوطهسازی و بخشی از لولهگذاری و تأسیسات ساختمان در محوطه باقی مانده است که در حال انجام آن هستیم.
افزود: امیدوارم ساختمان جدید شهرداری کرمان تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری برسد.
وی درباره بازنگری نقاط حادثهخیز شهر کرمان نیز گفت: نقاط حادثهخیز شهر، در کارگروه ترافیک که در معاونت حملونقل و امور زیربنایی شهرداری تشکیل میشود، بازنگری و پس از آن مصوبات این کارگروه در شورای ترافیک استان بررسی و در صورت تصویب اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه یکسری مصوبات هم از قبل وجود دارد که تا سال آینده تمام این مصوبات عملیاتی خواهد شد تا حملونقل شهر و ترافیک تسهیل شود.
سرپرست معاونت حملونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان همچنین در رابطه با فاینانس آسفالت گفت: اسناد مناقصه ۴۰ میلیارد تومان فاینانس آسفالت در شهر در حال آمادهسازی است.
قنبری افزود: با اجرای ۴۰ میلیارد تومان آسفالت در قالب فاینانس، تحول بزرگی در آسفالت معابر شهر شاهد خواهیم.
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