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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان:

ساختمان جدید شهرداری کرمان شهریور امسال افتتاح می شود

ساختمان جدید شهرداری کرمان شهریور امسال افتتاح می شود

کرمان - سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان از افتتاح ساختمان جدید شهرداری کرمان تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.

محمدعلی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساختمان جدید شهرداری حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: محوطه‌سازی و بخشی از لوله‌گذاری و تأسیسات ساختمان در محوطه باقی مانده است که در حال انجام آن هستیم.

افزود: امیدوارم ساختمان جدید شهرداری کرمان تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

وی درباره‌ بازنگری نقاط حادثه‌خیز شهر کرمان نیز گفت: نقاط حادثه‌خیز شهر، در کارگروه ترافیک که در معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری تشکیل می‌شود، بازنگری و پس از آن مصوبات این کارگروه در شورای ترافیک استان بررسی و در صورت تصویب اجرا خواهد شد؛ ضمن اینکه یکسری مصوبات هم از قبل وجود دارد که تا سال آینده تمام این مصوبات عملیاتی خواهد شد تا حمل‌ونقل شهر و ترافیک تسهیل شود.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان همچنین در رابطه با فاینانس آسفالت گفت: اسناد مناقصه‌ ۴۰ میلیارد تومان فاینانس آسفالت در شهر در حال آماده‌سازی است.

قنبری افزود: با اجرای ۴۰ میلیارد تومان آسفالت در قالب فاینانس، تحول بزرگی در آسفالت معابر شهر شاهد خواهیم.

کد مطلب 4295104

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