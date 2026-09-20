ربیعی: مازندران از مقصد گردشگری به مسافرخانه تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیرو رئیس سازمان امور اجتماعی کشور صبح یکشنبه برگزار شد.
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، با انتقاد از وضعیت گردشگری در مازندران اظهار کرد: این استان دیگر توریست ندارد و از یک مقصد گردشگری به مسافرخانه تبدیل شده است؛ موضوعی که ساختوسازهای انجامشده در استان بر وضعیت گردشگری و کیفیت زیستمحیطی آن تأثیر گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل بهداشتی و زیستمحیطی در مناطق گردشگری افزود: فرهنگ عمومی جامعه در زمینه نظافت و حفاظت از محیط زیست هنوز به سطح مطلوب نرسیده است و همزمان با توسعه گردشگری، باید برای ارتقای فرهنگ اجتماعی و بهداشت محیط نیز برنامهریزی شود.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور، ارزان و در دسترس بودن تفریحات ساحلی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: استانداری و مسئولان مربوطه باید برای فراهم کردن امکان استفاده اقشار مختلف جامعه از ظرفیتهای ساحلی برنامهریزی کنند.
ربیعی با اشاره به ایده «گردشگری برای اقشار کمبرخوردار» اظهار کرد: زمانی آرزو داشتم گردشگری فقرا راهاندازی شود و برای تحقق این هدف نیز تلاشهایی انجام شد، اما این موضوع به نتیجه نرسید.
وی همچنین بر نقش برنامههای فرهنگی در ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کرد و گفت: میتوان از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی برای آموزش و افزایش آگاهی مردم در مناطق ساحلی استفاده کرد.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور در ادامه بیان کرد: باید مجموعهای از خدمات اجتماعی ارزانقیمت و خدمات بهداشتی مناسب در کنار سواحل مورد توجه قرار گیرد و مسئولان نیز برای توسعه این خدمات، برنامهریزی لازم را انجام دهند.
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