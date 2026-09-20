۱۵۰۷ فضای آموزشی در جنگ دچار آسیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی رئیس سازمان نوسازی، توسعه و مشارکت مردمی کشور در مراسم آیین بهره‌برداری همزمان از مدارس آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم (رمضان) و تجلیل از مدافعان دانایی حضور پیدا کرد و گفت: در این جلسات معمولاً زمان محدود است و تلاش می‌کنیم از بیانات وزیر آموزش و پرورش استفاده کنیم و در نهایت نیز خشت‌گذاری سالن منظومه‌ای که توسط خیر مدرسه‌ساز، آقای صادقی، آغاز خواهد شد، انجام می‌شود.

وی افزود: به دلیل وسعت موضوع بازسازی و بهسازی مدارس در سراسر کشور، به‌ویژه مدارسی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، از وزیر آموزش و پرورش صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چراکه ایشان لحظه‌به‌لحظه و با وجود همه مسئولیت‌ها و گرفتاری‌ها، روند بازسازی مدارس را شخصاً پیگیری کردند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: در مقطعی که برای بازگشایی مدارس آماده بودیم، برخی دستگاه‌ها باید مجوزهایی را صادر می‌کردند که به دلایل مختلف زمان‌بر شده بود، اما با پیگیری وزیر آموزش و پرورش، موضوع بازسازی مدارس با دقت و برنامه آغاز شد.

خان‌محمدی با اشاره به نقش جامعه خیرین مدرسه‌ساز در بازسازی مدارس آسیب‌دیده گفت: خیرین عزیز از همان روزهای نخست پای کار آمدند و جلسات خود را برگزار کردند. حتی در هشت روزی که تعطیلی وجود داشت، هیئت امنا و هیئت مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز، افرادی که در تهران حضور داشتند، جلسات خود را به صورت حضوری برگزار کردند.

وی این همراهی را یکی از نقاط مهم این دوره دانست و افزود: در آن شرایط، خیرین مدرسه‌ساز در استان‌های مختلف نیز وارد میدان شدند؛ از جمله شاه‌حسینی که شخصاً برای بازسازی سه مدرسه آسیب‌دیده پای کار آمد، خیرینی که در سفرهای استانی در استان مرکزی و هرمزگان حضور داشتند، ملااحمدی در اصفهان و دیگر خیرینی که علاوه بر منازل مردم، بازسازی مدارس را نیز دنبال کردند.

خان‌محمدی همچنین از مشارکت خیرین و مجموعه‌هایی مانند قلم‌چی در جمع‌سپاری برای بازسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: این همراهی‌ها از اتفاقات بزرگ در جریان بازسازی مدارس آسیب‌دیده بود.

وی با اشاره به ارائه گزارش روند بازسازی در ستاد جنگ و دولت، اظهار کرد: در جلسه ستاد جنگ، گزارش بازسازی مدارس ارائه شد و اعلام کردیم که بخش عمده این اقدامات با استفاده از ظرفیت خیرین انجام شده و در این موضوع از اعتبارات دولتی استفاده نشده است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: در مجموع ۱۵۰۷ فضا شامل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تربیتی و ورزشی، خانه‌های معلم و سایر فضاهای آموزشی و پرورشی مورد اصابت قرار گرفت و آسیب دید. از این تعداد، ۱۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدند و ۱۶ مدرسه نیز آسیب‌های جدی داشتند که نیازمند مقاوم‌سازی و بازسازی بودند.

وی افزود: بخش عمده اقدامات مربوط به این مدارس انجام شده و حدود ۶ مدرسه از همان مجموعه مدارس مقاوم‌سازی و آماده تحویل شده‌اند و از اول مهرماه دانش‌آموزان در آنها مستقر خواهند شد. سایر پروژه‌ها نیز به ترتیب آماده بهره‌برداری می‌شوند و دانش‌آموزان پس از آماده شدن فضاهای آموزشی، به مدارس بازخواهند گشت.

خان‌محمدی با اشاره به استان‌های درگیر با آسیب‌های جنگی گفت: استان‌های هرمزگان، مرکزی به‌ویژه شهر خمین، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، فارس، اصفهان، کردستان و کرمانشاه از جمله مناطقی بودند که آسیب‌هایی به مدارس آنها وارد شد و اقدامات مقاوم‌سازی و بازسازی در آنها در حال انجام است.

وی میزان برآورد اعتبار مورد نیاز برای بازسازی فضاهای آسیب‌دیده را حدود ۳.۷ همت اعلام کرد و گفت: در جلسه‌ای که گزارش اعتبارات ارائه شد، وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاهی بود که اعتبار دولتی برای این موضوع اختصاص داد و حدود ۱.۲ همت تعهد کرد که این اعتبار نیز ثبت و عملیاتی شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به اجرای پویش «فرشته‌های مدرسه‌ساز» بیان کرد: این پویش با محوریت جامعه خیرین برگزار شد و برای ساخت دو مدرسه، ۱۵۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی شد که خوشبختانه با مشارکت مردم عزیز همراه شد.

خان‌محمدی ادامه داد: حتی افرادی که توان مالی محدودی داشتند در این پویش مشارکت کردند و نمونه‌هایی داشتیم که کمک‌های کوچک مردم در کنار مشارکت خیرین بزرگ، مجموع قابل توجهی را برای مدرسه‌سازی رقم زد.

وی همچنین از فعالیت قرارگاه جهادی وزارت آموزش و پرورش و گروه‌های جهادی در روند بازسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: در این شرایط باید فعالیت‌های میدانی و عملیاتی وارد مرحله اجرایی می‌شد و گروه‌های جهادی تا پایان کار در کنار ما حضور داشتند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به حضور مردم و حتی کارکنان مدارس در روند بازسازی افزود: در یکی از مدارس، فردی که در کنار ما مشغول فعالیت بود، بعداً مشخص شد رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه و پزشک متخصص است. با وجود اینکه آن منطقه درگیر اصابت بود و محدودیت زمانی وجود داشت، در کنار گروه‌های اجرایی حضور پیدا کرد.

خان‌محمدی گفت: دانش‌آموزان نیز در این شرایط پای کار آمدند و نمونه‌های ارزشمندی از مشارکت دانش‌آموزان در بازسازی مدارس را شاهد بودیم.

وی با تأکید بر نقش خیرین در بازسازی مدارس آسیب‌دیده اظهار کرد: وظیفه خود می‌دانم از همه خیرین که در شرایط سخت، در کنار آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس قرار گرفتند، صمیمانه تشکر کنم.

خان‌محمدی با اشاره به مشارکت جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور افزود: از اعضای جامعه خیرین مدرسه‌ساز، آقای شاه‌حسینی، آقای جعفری، آقای شاهزاده و مجامع خیرین استان‌ها که در این مسیر جلسات متعددی برگزار کردند، قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: حاج‌اکبر نیز با وجود کسالت، پای کار آمد و اعلام کرد برای هر مدرسه در هر نقطه از کشور تا سقف مشخصی کمک خواهد کرد و این حمایت همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین از مشارکت عتبه مقدسه امام حسین(ع)، دفتر آیت‌الله سیستانی و آستان قدس رضوی در بازسازی مدارس خبر داد و گفت: در جریان حادثه مینا، عتبه مقدسه امام حسین(ع) و دفتر آیت‌الله سیستانی برای ساخت مدارس اعلام آمادگی کردند و تعداد مدارس مورد تعهد از یک مدرسه به دو مدرسه افزایش یافت.

خان‌محمدی افزود: آستان مقدس امام رضا(ع) نیز در جریان سفر و ارائه گزارش، ساخت هشت مدرسه از مدارس آسیب‌دیده را تقبل کرد و تنها دو روز پس از صدور دستور، تفاهم انجام و عملیات اجرایی آغاز شد.

وی با اشاره به مشارکت در بازسازی مدارس پیرانشهر گفت: یکی از مناطق سخت آسیب‌دیده در جنگ ۱۷ روزه، پیرانشهر بود که اصابت‌های زیادی داشت. دفتر آیت‌الله حکیم نیز در روزهای دهم و یازدهم جنگ برای مشارکت در بازسازی اعلام آمادگی کرد.

خان‌محمدی همچنین از مشارکت مؤسسه کوثر ترکیه، بنیاد برکت، همراه اول، شهرداری تهران، استانداری‌ها و خیرین استانی در بازسازی مدارس آسیب‌دیده قدردانی کرد.

وی گفت: بنیاد برکت نیز ۱۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مدارس در نقاط تحت پوشش خود پرداخت کرد. همچنین در گرگان، آیت‌الله نورمفیدی ساخت یک مدرسه را برعهده گرفت و در خمین نیز مدرسه‌ای به نام امام خمینی(ره) با مشارکت خیرین در حال احداث است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به مشارکت همراه اول افزود: همراه اول نیز تمام ظرفیت خود را در حوزه مدرسه‌سازی به میدان آورد و با اجرای برنامه‌های جمع‌آوری کمک، روند مشارکت مردمی را تسهیل کرد.

خان‌محمدی با اشاره به کمک‌های مردمی و حتی مشارکت افراد خارج از کشور گفت: حتی یک شهروند چینی حدود پنج هزار دلار برای کمک به بازسازی مدارس اختصاص داد و این اقدام را به صورت خالصانه و داوطلبانه انجام داد.

وی از استانداران، شهرداری تهران، مدیران کل آموزش و پرورش و مجموعه‌های اجرایی نوسازی مدارس نیز قدردانی کرد و گفت: آقای گل‌محمدی از یزد ۶۰ میلیارد تومان برای احداث مدرسه در این استان تعهد کرد و آقای سلطان‌محمدی و آقای تقی‌زاده نیز در این مسیر مشارکت داشتند. همچنین یکی از ۱۶ مدرسه آسیب‌دیده از سوی خیرین تقبل شده است.

خان‌محمدی با تأکید بر نقش کارکنان سازمان نوسازی مدارس اظهار کرد: تیم‌های اجرایی ادارات کل نوسازی در سراسر کشور برای تعمیر و بازسازی مدارس پای کار آمدند و در تهران نیز همکاری‌های ارزشمندی انجام شد تا امروز بتوانیم روند بازسازی را با موفقیت دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: اعتبار دولتی برای بخش مهمی از این اقدامات اختصاص نیافته و آنچه امروز شاهد آن هستیم، مرهون مشارکت خیرین و مردم است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: از نخستین جلساتی که داشتیم، بر این موضوع تأکید شد که باید نگاه به مردم تغییر کند و مردم به عنوان اصل و محور مدرسه‌سازی دیده شوند. امروز پس از دو سال شاهد آغاز چنین حرکتی هستیم و امیدواریم این جریان در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

خان‌محمدی در پایان از خیرین، بنیادها، نهادهای مشارکت‌کننده، مدیران کل آموزش و پرورش، گروه‌های جهادی، مدیر این مدرسه و رسانه ملی برای همراهی در روند بازسازی مدارس تشکر کرد و گفت: حضور و همراهی این مجموعه‌ها موجب شد روند بازسازی مدارس آسیب‌دیده با جدیت دنبال شود.