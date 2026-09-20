نجات ۳۵۰ نفر در سواحل شمالی؛ مدیریت یکپارچه دریا در مسیر بازنگری

به گزارش خبرنگار مهر، دریا و سواحل کشور هر ساله در کنار ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی، با مسئله‌ای جدی به نام غرق‌شدگی و حوادث ناشی از حضور مردم در آب مواجه هستند؛ مسئله‌ای که طی سال‌های اخیر با اجرای طرح‌های امدادی، پیشگیرانه و فرهنگی، روندی کاهشی داشته است.

در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اجتماعی کشور ، سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، از کاهش قابل توجه آمار غرق‌شدگی در سواحل خبر داد و گفت که این رقم که در مقطعی به سالانه ۵۰۰ تا ۵۵۰ مورد می‌رسید، اکنون به کمتر از ۵۰ نفر در سال کاهش یافته است.

به گفته بطحایی، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها، افزایش آگاهی مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله عوامل مؤثر در کاهش این آمار بوده است. در اجرای طرح مدیریت سواحل نیز ۱۹ دستگاه در کنار یکدیگر فعالیت کرده‌اند؛ همکاری‌ای که به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در کنار مشارکت مردم، نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

نجات ۳۵۰ نفر در دو استان شمالی

یکی از مهم‌ترین نتایج اجرای طرح مدیریت سواحل در تابستان امسال، عملیات احیای افرادی بود که در معرض مرگ ناشی از غرق‌شدگی قرار داشتند. تنها در استان‌های گیلان و مازندران، حدود ۳۵۰ نفر تحت عملیات احیا یا CPR قرار گرفتند و به زندگی بازگشتند.

بطحایی با اشاره به این آمار تأکید کرد که این عدد تنها یک رقم آماری نیست، بلکه به معنای نجات جان ۳۵۰ نفر و جلوگیری از داغدار شدن ۳۵۰ خانواده است. او این نتیجه را نشانه‌ای از تأثیر اقدامات امدادی و پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دانست.

از نگاه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، استمرار چنین اقداماتی علاوه بر حفظ جان مردم، می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام اجرایی نیز کمک کند.

ناجیان؛ حلقه‌ای که خود در معرض خطرند

در کنار آمار نجات‌یافتگان، موضوع شرایط فعالیت ناجیان غریق نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفت. بطحایی با اشاره به مسائل مربوط به حقوق ناجیان و بیمه مسئولیت آنان گفت این موضوع در سال‌های گذشته نیز مطرح بوده و امسال مواردی از آسیب‌دیدگی ناجیان در جریان عملیات امداد و نجات گزارش شده است.

وی بیمه مسئولیت را یکی از اقداماتی دانست که می‌تواند در حمایت از ناجیان و تقویت انگیزه آنان برای انجام وظایفشان مؤثر باشد. به اعتقاد او، مجموعه مصادیق موجود نشان می‌دهد که اقدامات امدادی، پیشگیرانه و فرهنگی در حوزه مدیریت سواحل باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیریت سواحل در مسیر بازنگری

طرح مدیریت سواحل در استان‌های شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان و همچنین چهار استان جنوبی کشور اجرا می‌شود. اجرای این طرح در استان‌های شمالی از اوایل خردادماه آغاز شد و تجربه به‌دست‌آمده در تابستان امسال، زمینه بازنگری در دستورالعمل‌های موجود را فراهم کرده است.

بر همین اساس، مقرر شده دستورالعمل مدیریت یکپارچه سواحل با توجه به تجربیات اجرای طرح، نقاط ضعف و نکات اصلاحی مطرح‌شده، بازنگری شود تا طرح در سال آینده با رفع نواقص گذشته و اثربخشی بیشتر ادامه پیدا کند.

بطحایی همچنین بر ضرورت توجه کارگروه مسئول بررسی تغییرات طرح به اسناد بالادستی و قوانین مرتبط تأکید کرد و گفت اصلاحات باید بر اساس تکالیف قانونی و الزامات موجود در حوزه حفظ جان مردم و ارتقای کیفیت اجرای طرح انجام شود.

از مدیریت سواحل تا مسائل اجتماعی

جلسه شورای اجتماعی کشور تنها به موضوع مدیریت سواحل اختصاص نداشت و گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور نیز در ابتدای جلسه ارائه شد. به گفته بطحایی، این گزارش صرفاً بر اساس پیمایش‌های وزارت کشور تهیه نشده و نتایج پیمایش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌ها و مراجع مختلف نیز در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

در این گزارش، هم ظرفیت‌ها و ویژگی‌های مثبت جامعه ایران و هم نقاط ضعف، کاستی‌ها و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. پس از ارائه گزارش نیز اعضای شورا دیدگاه‌ها و اصلاحات خود را درباره داده‌های مطرح‌شده ارائه کردند.در نهایت مقرر شد کارگروهی با تشکیل فوری، بسته سیاستی جامعی را برای ابعاد خطرآفرین و نگران‌کننده مسائل اجتماعی تدوین کند و آن را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اجتماعی کشور ارائه دهد.

بطحایی همچنین گفت بخشی از مباحث مطرح‌شده از سوی اعضای شورا به مسائل اقتصادی و آثار اجتماعی برخی اظهارنظرهای افراد شناخته‌شده کشور اختصاص داشت.

پیوند فرهنگ، پیشگیری و حفظ جان

بررسی تجربه مدیریت سواحل نشان می‌دهد کاهش حوادث تنها به حضور نیروهای امدادی محدود نیست و مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و هماهنگی دستگاهی را دربرمی‌گیرد. از همین رو، در بازنگری دستورالعمل مدیریت یکپارچه سواحل، قرار است تجربه اجرای امسال و اصلاحات مورد نیاز در دستور کار شورای اجتماعی کشور قرار گیرد.

اکنون کاهش آمار غرق‌شدگی از صدها مورد به کمتر از ۵۰ مورد در سال و نجات صدها نفر در عملیات امداد و احیا، دو شاخص مهمی هستند که ضرورت تداوم و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و مدیریت هماهنگ سواحل را برجسته می‌کنند؛ برنامه‌ای که قرار است با بازنگری دستورالعمل‌ها، سال آینده با ساختاری یکپارچه‌تر ادامه پیدا کند.