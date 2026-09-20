به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه مراسم اختتامیه یازدهمین دوره رزم مقدماتی مشترک ارتش که در مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) برگزار شد، درباره وضعیت آمادگی یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور اظهار کرد: یگان‌های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به تهدیداتی که از پیش احساس می‌شد، از قبل از جنگ تحمیلی رمضان در بخش‌های مختلف مرزی کشور مستقر شده‌اند.



وی افزود: بخش عمده یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، شرق، شمال‌شرق و جنوب‌شرق کشور و به‌ویژه در سواحل مکران مستقر هستند و به لطف خدا از آمادگی بسیار خوبی برخوردارند.



فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به تنوع یگان‌های مستقر در مرزها گفت: یگان‌های مختلف نیروی زمینی، از جمله یگان‌های نیروی مخصوص، واکنش سریع، ویژه، مکانیزه و توپخانه در مناطق مرزی حضور دارند و از پشتیبانی‌های لازم نیز برخوردار هستند.



امیر جهانشاهی ادامه داد: با استفاده از تجربیاتی که در جنگ‌های اخیر به دست آوردیم، در نیروی زمینی تلاش کرده‌ایم این نیرو را به یک نیروی زمینی چابک، متحرک، واکنش‌سریع و چندمهارتی برای مقابله با تهدیدات دشمن تبدیل کنیم.



وی تصریح کرد: امروز یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور حضور مؤثر و آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات را دارند و همین حضور در مرزها موجب ایجاد بازدارندگی شده است.



فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی در مرزهای جمهوری اسلامی ایران باعث شده است دشمن جرأت نکند در مرزهای کشور دست به اقدام عملیاتی یا حمله بزند.



امیر جهانشاهی در پایان تأکید کرد: نیروی زمینی ارتش با حفظ آمادگی و حضور مستمر در مرزهای کشور، وظیفه خود را برای صیانت از امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند.