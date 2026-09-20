اجرای ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش در هفته دفاع مقدس قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، علی پناه قویدل صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازنگری در رشادتها و فداکاریهای رزمندگانی است که در دوران جنگ تحمیلی از جان خود گذشتند تا تمامیت ارضی و کیان کشور حفظ شود.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده بنیاد شهید در این ایام افزود: در مجموع ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش در سطح استان قزوین برای هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین همچنین درباره وضعیت افرادی که در جریان جنگ اخیر دچار مجروحیت شدهاند، گفت: افرادی که در جریان این جنگ مجروح یا جانباز شدهاند باید مدارک و مستندات مربوط به مجروحیت خود را برای بررسی و تشکیل پرونده ارائه کنند.
قویدل اضافه کرد: خانواده شهدای مردمی نیز باید در اسرع وقت برای تشکیل پرونده اقدام کنند تا روند بررسی و انجام اقدامات قانونی مربوط به آنان دنبال شود.
وی با تشریح برنامههای بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس ادامه داد: هماهنگی و برنامهریزی برای جانبازان ۷۰ درصد، برگزاری اردوی جانبازان پرخطر اعصاب و روان در انزلی و نواختن زنگ شاهد از جمله برنامههای پیشبینیشده است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: تجلیل از ۷۵ شهید در مهرماه، برگزاری برنامه «میهمانی لالهها»، برگزاری اردو برای جانبازان و برپایی یادواره شهدای جنگ ۴۰ روزه نیز در دستور کار بنیاد شهید قرار دارد.
قویدل با اشاره به دیگر برنامههای فرهنگی این مجموعه گفت: رونمایی از کتاب، بازگشایی فعالیت موزه شهدا، برگزاری جلسات روایتگری و مسابقات بومی و محلی از دیگر برنامههایی است که در این ایام اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین تمثال سه هزار شهید استان قزوین روی کاشیها نصب و این آثار در مزار شهدا قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین قرائت نام شهدا از صدا و سیما، ارائه خدمات ویزیت پزشکی رایگان به جانبازان در منزل و اجرای طرح سپاس را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد.
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