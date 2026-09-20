  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

اجرای ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش در هفته دفاع مقدس قزوین

اجرای ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش در هفته دفاع مقدس قزوین

قزوین- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین از اجرای ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش همزمان با هفته دفاع مقدس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پناه قویدل صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس که در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازنگری در رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگانی است که در دوران جنگ تحمیلی از جان خود گذشتند تا تمامیت ارضی و کیان کشور حفظ شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بنیاد شهید در این ایام افزود: در مجموع ۱۸ هزار برنامه فرهنگی و ۱۴ رزمایش در سطح استان قزوین برای هفته دفاع مقدس اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین همچنین درباره وضعیت افرادی که در جریان جنگ اخیر دچار مجروحیت شده‌اند، گفت: افرادی که در جریان این جنگ مجروح یا جانباز شده‌اند باید مدارک و مستندات مربوط به مجروحیت خود را برای بررسی و تشکیل پرونده ارائه کنند.

قویدل اضافه کرد: خانواده شهدای مردمی نیز باید در اسرع وقت برای تشکیل پرونده اقدام کنند تا روند بررسی و انجام اقدامات قانونی مربوط به آنان دنبال شود.

وی با تشریح برنامه‌های بنیاد شهید در هفته دفاع مقدس ادامه داد: هماهنگی و برنامه‌ریزی برای جانبازان ۷۰ درصد، برگزاری اردوی جانبازان پرخطر اعصاب و روان در انزلی و نواختن زنگ شاهد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین افزود: تجلیل از ۷۵ شهید در مهرماه، برگزاری برنامه «میهمانی لاله‌ها»، برگزاری اردو برای جانبازان و برپایی یادواره شهدای جنگ ۴۰ روزه نیز در دستور کار بنیاد شهید قرار دارد.

قویدل با اشاره به دیگر برنامه‌های فرهنگی این مجموعه گفت: رونمایی از کتاب، بازگشایی فعالیت موزه شهدا، برگزاری جلسات روایت‌گری و مسابقات بومی و محلی از دیگر برنامه‌هایی است که در این ایام اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تمثال سه هزار شهید استان قزوین روی کاشی‌ها نصب و این آثار در مزار شهدا قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین قرائت نام شهدا از صدا و سیما، ارائه خدمات ویزیت پزشکی رایگان به جانبازان در منزل و اجرای طرح سپاس را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

کد مطلب 6952592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه