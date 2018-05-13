ضرورت آماده سازی زیرساخت ها به منظور توسعه شهرستان خنداب

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده عصر روز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار خنداب اظهار داشت: مرکز تحقیقات هسته ای خنداب افتخاری برای کشور ما است، در کنار آن باید توجهی هم به مسایل و مشکلات شهرستان خنداب داشت و برای رفع آن تلاش کرد.

استاندار مرکزی گفت: طی هفته های آینده دیداری با رئیس سازمان انرژی اتمی خواهم داشت، تا بتوانیم آنچه را مردم خنداب انتظار دارند محقق سازیم، ضمن اینکه ما تا آخرین اختیارات و قدمی که داریم از این سایت تحقیقاتی به عنوان یک افتخار بزرگ علمی در جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنیم.

وی افزود: با وجود مشکلات موجود، کارهای بسیار زیادی در خنداب به خصوص از سال ۹۲ انجام شده، در حقیقت توانسته ایم قدم های بزرگی را در شهرستان خنداب در جهت توسعه و آبادانی برداریم، از جمله ارتقای فعالیت های درمانی و بهداشتی که در شهرستان خنداب طی سال ها اخیر شاهد آن هستیم.

آقازاده خاطرنشان ساخت: اگر بخواهیم مهاجرت معکوس باشد و مهاجرت ها بیش از این ضربه به زیر ساخت های برخی از مناطق وارد نکند، باید کاری کنیم که این مهاجرت ها متوقف شود، ایجاد زیرساخت ها در شهرستان هایی همانند خنداب که کمتر توسعه یافته هست، ایجاد انگیزه می کند و موجب توسعه می شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: یکی از کارهایی که مسئولین شهرستان مکلف به انجام آن هستند و از جمله فرماندار جدید خنداب، این است که سیاست هایی را برای ماندن مردم و بازگشت آنها که مهاجرت کرده اند اتخاذ کنند، آن هم با انجام راهکارهای اجرایی و عملیاتی که یک مورد آن می تواند استفاده از تسهیلاتی باشد که در بخش کشاورزی پرداخت می شود و همچنین جذب سرمایه گذارانی که مایل هستند در فعالیت های کشاورزی و صنایع تبدیلی مشارکت کنند.

وی بیان داشت: در خنداب باید این استعدادهای خدادادی کشاورزی را شکوفا کنیم و این وظیفه همه ما است، ما اعلام می کنیم از کسانی که مایل هستند در شهرستان خنداب سرمایه گذاری کنند حمایت کنیم.

در پایان از زحمات حمید غیاثی، فرماندار پیشین خنداب قدردانی شد و عبدالرضا حاج علی بیگی به عنوان فرماندار جدید خنداب معرفی شد.