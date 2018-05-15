علما و روحانیون بحران کم آبی را به مردم تذکر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه در همایش نقش روحانیت در تبین سبک زندگی اسلامی که در گرگان برگزارشد، اظهار کرد: بنا به فرموده رهبری تبدیل جامعه به جامعه دینی از وظایف مهم علما و روحانیون است، پس روحانیون باید تلاش کنند در این مسیر گام بردارند.

وی با بیان اینکه تبلیغ امر ساده ای نبوده و تنها تعلیم نیست، افزود: تبلیغ یعنی من هم مبلغ هستم و مرجع و مبلغ باید معارف دینی در وجودش نشان داده شود.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: بندگی درراه خدا نیازمند گام های استوار و مستحکم بوده وعزم راسخی می طلبد.

وی افزود: استان ما یک استان کشاورزی است و با توجه به بحران کم آبی لازم است علما وروحانیون این موضوع را به مردم تذکر دهند.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: متاسفانه کشت شالی برای استان ما ضرر دارد و ادامه کشت شالی برای استان فاجعه به بار می آورد.

وی ادامه داد: تا زمانی که مطالب را با بسته دینی به مردم معرفی کنیم بهترین تاثیر را می گذارد.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد و فضا سازی هایی که در فضای مجازی می شود، یکی دیگر از وظایف روحانیون ایجاد امید در جامعه است.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: زمانی که ریشه شجره انقلاب قوی و محکم باشد هیچ آفتی نمی تواند به آن آسیب برساند اما اگر ریشه ضعیف باشد کوچکترین آفت این درخت را از پای در می آورد.