به گزارش خبرنگار مهر، همایش منطقه‌ای غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در کرمانشاه برگزار شد.

این همایش با هدف بررسی آخرین رویدادها و تحولات منطقه از نقطه نظر سیاسی و نظامی و با حضور فرماندهان ارتش انجام شد.

امیر فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش در این راستا گفت: هدف از این همایش بصیرت افزایی سیاسی فرماندهان و به خصوص افسران جوان است.

وی افزود: در این راستا تحولاتی که در سطح منطقه در حال رخ دادن است برای ظرفیت افزایی سیاسی این افراد مرتبط با همین تحولات از اساتید برجسته دعوت به عمل آوردیم.

امیر آریانفر بیان کرد: هدف از برگزاری همایش این است این فرماندهان را مرتبط با وضعیت سیاسی منطقه به آگاهی های سیاسی مورد نیاز می رسانیم.