از درگذشت ساموئل شوکه شدم/ حق ما پیروزی بود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو حیدری پس از پیروزی ۳ بر یک تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوب و فیزیکی ای بود. هر دو تیم تنها به برد فکر می کردند زیرا می توانستند با پیروزی در این دیدار به دور بعد لیگ قهرمانان صعود کنند. ما نیاز به یک برد خوب داشتیم زیرا در بازی رفت شکست خورده بودیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر در دور بعد به پرسپولیس برخورد کنید چه خواهید کرد؟ گفت: فکر می کنم آن دیدار یک دربی بزرگ بشود و تماشاگران بیشماری را راهی ورزشگاه کند.

هافبک استقلال در خصوص درگشت ساموئل بازیکن پیشین آبی پوشان هم گفت: از شنیدن این خبر شوکه شدم. او زمانی که در استقلال بود یکی از بهترین بازیکنان تیم بود. یک خارجی دوست داشتنی بود که همه با او رابطه خوبی داشتند و من از شنیدن خبر فوت او بسیار ناراحت شدم.

خسرو حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا در استقلال خواهید ما یا خیر گفت: من با تیم محبوبم قرارداد دارم و تمام تلاش خود را انجام می دهم. تا روزی که فوتبال بازی می کنم به استقلال وفادار باشم و تیم محبوبم را ترک نکنم.