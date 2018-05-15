به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد میرعمادی در مجمع سالیانه تشکل‌های اسلامی دانشجویی و فارغ‌التحصیلان لرستان در سخنانی با اشاره به وظیفه تشکل‌های دانشجویی اظهار داشت: نسل آماده و آگاه با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود دارد وظایفی را بر دوش دارد.

مجریان قانون باید عادل باشند

وی بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تجلی خلافت الهی بر روی زمین است عنوان کرد: آنچه در اندیشه امام(ره) برای تشکیل انقلاب اسلامی مدنظر بود این بود که خلافت الهی درروی زمین تحقق پیدا کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه پیامبران و ائمه اطهار به دنبال تحقق این خلافت الهی بودند عنوان کرد: مهم‌ترین ویژگی و شرط خلافت الهی در عصر غیبت دو چیز بوده که یکی مسئله فقه و دیگری عدالت است.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه حاکمی که می‌خواهد به نام اسلام بر مردم حکومت کند باید از فقاهت لازم برخوردار باشد و انسانی عادل باشد افزود: در خلافت الهی مدنظر اسلام حاکم باید آگاه به اسلام و مبانی دین باشد و اسلام‌شناس باشد چراکه می‌خواهد به نام خدا حاکمیت داشته باشد.

وی با اشاره اینکه همچنین حاکم باید قانون الهی را اجرا کند تصریح کرد: حاکم زمانی که اسلام‌شناس بود و قانون اسلامی نیز اجرا شد مجریان قانون نیز باید عادل باشند و اگر خلاف دستورات الهی عمل کند نمی‌تواند به‌عنوان خلیفه‌الله باشد.

جوهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ولایت‌فقیه است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ایران دینی بر محور ولایت‌فقیه است گفت: امکان ندارد که بخواهیم به نام جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و آنچه امام(ره) پایه‌گذاری کرد بخواهیم حکومتی داشته باشیم که بدون ولایت‌فقیه باشد، ولی‌فقیه، ولایت فقه و عدالت است.

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه روح نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت‌فقیه است افزود: قبول داشتن ولایت‌فقیه برای اینکه در قانون اساسی آمده یک تفکر غلط است چراکه جوهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ولایت‌فقیه است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان با این امر مخالفت دارند گفت: مقام معظم رهبری نیز فرمودند که دشمنان با اساس نظام اسلامی مخالف هستند، اساس نظام اسلامی ولایت‌فقیه است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه ولایت‌فقیه یعنی حاکمیت فقه، عدالت، مبارزه با ظلم، استکبار و ... گفت: رهبری همواره مسئله است استکبار ستیزی را به دانشجویان تذکر می‌دهند به این دلیل است که تشکل بر خواسته از نظام جمهوری اسلامی باید استکبارستیز باشد.

جلوگیری از نفوذ و اقتدار ایران علت خروج آمریکا از برجام

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه استکبارستیزی جزء رسالت‌های اولیه تشکل‌های سیاسی به‌خصوص تشکل‌های دانشجویی است بیان داشت: ریشه مخالفت دشمنانی که تاکنون علیه نظام و انقلاب اقدام کرده‌اند همین مسئله است.

وی بابیان اینکه جریان استکبار، جریان منافقین، لائیک، لیبرالیسم، فتنه، انحراف و ... با ولایت‌فقیه مشکل داشتند گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام نقش‌آفرینی می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه نظام مبتنی بر ولایت‌فقیه بالنده، بانشاط، با طراوت، در حال پیشرفت و باقدرت در جهان نقش‌آفرینی می‌کند و این ماحصل ۴۰ سال حاکمیت ولایت‌فقیه است تصریح کرد: جمهوری اسلامی امروز بانشاط، با طراوت، سرزنده، پویا، قدرتمند و ... است و در عوض کسانی که مقابل ایران قرارگرفته‌اند به تعبیر مقام معظم رهبری «مردند، خوراک مار و مور شدند».

آیت‌الله میرعمادی با اشاره به علت خروج آمریکا از برجام عنوان کرد: علت اساسی این امر این بوده که جلوی اقتدار و نفوذ جمهوری اسلامی ایران را بگیرد و بهانه آمریکا هسته‌ای، حقوق بشر، حقوق زنان، نبود آزادی و ... است.

وی بابیان اینکه قدرت جمهوری اسلامی امروز این بوده که لشکری آماده‌به‌کار در لبنان، عراق، یمن و ... دارد گفت: در این راستا تشکل‌های دانشجویی وظایف سنگینی دارند.

تشریح وظایف تشکل‌های دانشجویی

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با اشاره به وظایف تشکل‌های دانشجویی گفت: حفظ روحیه انقلابی یکی از این وظایف است و تشکل دانشجویی و فارغ‌التحصیلان باید انقلابی باشند.

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه انقلاب باید در تشکل عجین شده باشد و به آن باور داشته باشد گفت: همچنین تکیه‌بر اصول و ارزش‌های اسلامی یکی دیگر از وظایف تشکل های دانشجویی است.

وی بابیان اینکه نباید ارزش‌های انقلاب در جامعه کمرنگ شود و تشکل‌ها نباید به این موضوع بی‌تفاوت باشند گفت: پیگیری گفتمان عدالت یکی دیگر از وظایف تشکل‌های دانشجویی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد همچنین مطالبه گری را یکی دیگر از وظایف مهم تشکل‌های دانشجویی برشمرد و بیان داشت: بسیاری از خواسته‌های انقلاب اسلامی روی زمین‌مانده که دانشجویان، فارغ‌التحصیلان و کسانی که دل‌بسته به‌نظام هستند باید آن‌ها را پیگیری کنند.

آیت‌الله میرعمادی بیان داشت: همچنین پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ظالمانه دشمن و فشارهای اقتصادی دشمن از دیگر وظایف تشکل‌های دانشجویی است.

وی با تأکید بر اینکه فارغ‌التحصیلان دانشجویی با تولید علم و ثروت در این راستا گام بردارند گفت: تولید علم و ثروت مساوی با اقتصاد مقاومتی است.