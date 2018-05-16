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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۸

معاون آموزشی موسسه مهد قرآن خبر داد:

حضور موثر موسسه مهد قرآن در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن

حضور موثر موسسه مهد قرآن در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن

محمود کریمی معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن از حضور ویژه و مؤثر آموزشی این مؤسسه در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  به گفته معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن ارائه محتوای نکات آموزشی ، مسابقه‌ای و متنوع به شکل نرم افزار از کتاب آموزش جامع قرآن تألیف این مؤسسه امکان بهره مندی همه مخاطبین به ویژه نوجوانان و جوانان را از کتاب فراهم نموده است.

 «محمود کریمی» از عموم علاقمندان دعوت بعمل آورده با حضور در بخش آموزش غرفه آیه های زندگی نمایشگاه بیست و ششم قرآن کریم با امکانات و ویژگی های نرم افزار آموزش جامع قرآن آشنا شوند.

یادآور می شود بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از روز شنبه ۲۹ اردیبهشت تا پانزدهم خرداد در مصلی تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4298286

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