حضور موثر موسسه مهد قرآن در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن ارائه محتوای نکات آموزشی ، مسابقه‌ای و متنوع به شکل نرم افزار از کتاب آموزش جامع قرآن تألیف این مؤسسه امکان بهره مندی همه مخاطبین به ویژه نوجوانان و جوانان را از کتاب فراهم نموده است.

«محمود کریمی» از عموم علاقمندان دعوت بعمل آورده با حضور در بخش آموزش غرفه آیه های زندگی نمایشگاه بیست و ششم قرآن کریم با امکانات و ویژگی های نرم افزار آموزش جامع قرآن آشنا شوند.

یادآور می شود بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از روز شنبه ۲۹ اردیبهشت تا پانزدهم خرداد در مصلی تهران برگزار می‌شود.