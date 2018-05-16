قاسم افشار گوینده پیشکسوت صدا و سیما درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با صدایی حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان اسلام را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار از استادان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه رسانه ای، هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید.