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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

بر اثر ایست قلبی

قاسم افشار گوینده پیشکسوت صدا و سیما درگذشت

قاسم افشار گوینده پیشکسوت صدا و سیما درگذشت

قاسم افشار گوینده پیشکسوت صدا و سیما دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم افشار که از سال های اول انقلاب، گویندگی در بخش های خبری رادیو و تلویزیون را بر عهده داشت و در بحبوحه سال های دفاع مقدس با صدایی حماسی بارها اخبار مربوط به پیروزی های رزمندگان اسلام را به اطلاع هموطنان رسانده بود، بامداد امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

قاسم افشار از استادان گویندگی و فن بیان بود و صدای ماندگار او هرگز از ذهن مخاطبان رادیو و تلویزیون حذف نخواهد شد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه رسانه ای، هنری و خانواده ایشان تسلیت می گوید.

کد مطلب 4298515

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      23 1
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      با سلام خداوند این بندۀ خوب و مخلصش را مورد رحمت و غفران واسعه قرار داده و با حضرات معصومین علیهم السّلام محشور فرماید. طنین صدای زیبا و جذابش هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد. عاش سعیداً و مات سعیداً
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      12 0
      پاسخ
      خدایش بیامرزد
    • سعدوني قاسم IR ۱۳:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      11 1
      پاسخ
      انا لله و انا اليه راجعون درگذشت هنرمند عزيز و پيشكوت صدا و سيما جناب قاسم افشار تسليت و تعزيت عرض نموده از خداوند رحمان خواهانم ايشان را با شهدا و امام شهدا محشور فرماييد عاش سعيدا و مات سعيدا
    • محمد IR ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      10 0
      پاسخ
      خدا رحمتش کند
    • ایران IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      8 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • مریم AE ۱۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      خدارحمتش کنه

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