۳۰ هزار هنرآموز در هنرستان فنی و حرفه ای غیردولتی تحصیل می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش فارس، مجتبی زینی وند در حاشیه‌ بازدید یکی از هنرستان‌های غیرانتفاعی شیراز گفت: حدود هشتاد درصد هنرجویان مراکز غیردولتی کشور را پسران تشکیل می‌دهند.

وی گفت: داشتن یک جامعه توسعه یافته و با قدرت علمی، اقتصادی و صنعتی بالا، مستلزم تربیت انسان‌هایی توانمند، خلاق، فکور، با مهارت و دارای توانمندی علمی، فنی و حرفه‌ای مناسب است.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از برنامه های وزیر، توجه به مهارت آموزشی دانش آموزان و توانمدسازی آنها و لازمه تحقق این موضوع، برنامه ریزی بهتر، برای توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش و استفاده مطلوب از ظرفیت این مراکز است.

زینی‌ وند همچنین گفت: یکی از مهمترین برنامه های سازمان مدارس غیر دولتی نیز، مهارت آموزی دانش آموزان است، چنانچه در الگوی شهریه سال جاری این مدارس ،این مهم پیش بینی شده و هزینه‌ای برای فعالیت‌های تابستانه دانش آموزان برای کسب مهارت های مختلف در نظر گرفته شده است.

وی تقویت هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کاردانش غیردولتی را از مهمترین برنامه های حوزه کاری خود عنوان و اضافه کرد: برای استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی در زمینه مهارت آموزی، برگزاری جشنواره‌ای با این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی را بر مبنای هزینه تمام شده عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به توان مالی پایین بسیاری از دانش آموزان برای تحصیل در هنرستان‌های فنی و حرفه ای و کاردانش غیر دولتی و با هدف کمک به این مدارس در جذب دانش آموزان با توان مالی کم، موضوع خرید خدمات در این هنرستان پیش بینی شده است در زمینه اعطای تسهیلات نیز اولویت را هنرستان ها قرار داده ایم.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی، با اشاره به راهکارهای حمایت از علاقمندان ایجاد هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش غیر دولتی، گفت: در این راستا و برای اولین بار مبلغی را در بودجه سنواتی صندوق حمایت و توسعه مدارس غیردولتی پیش‌بینی کرده ایم که به پرداخت بخشی از بیمه همکاران شاغل در مدراس غیر دولتی اختصاص می‌یابد و اولویت ما در این زمینه نیز هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش و مناطق محروم است.