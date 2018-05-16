به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مجموعه‌ای از برنامه‌های ترکیبی، مستند و زنده ویژه ماه مبارک رمضان برای پخش از شبکه افق در نظر گرفته شده است.

«به افق سحر» برنامه‌ای سحرگاهی است که هر روز ساعت ۳:۳۰ روی آنتن می‌رود و تکرار آن ساعت ۱۳:۳۰ روز بعد است. در این برنامه ۳۰ دقیقه ای، حجت الاسلام پناهیان به شرح دعای افتتاح می پردازد.

هر روز صبح ساعت ۷:۳۰ نیز برنامه‌ای با عنوان سخنرانی مذهبی (سخنرانی شب قبل مسجد ارک تهران) از شبکه افق پخش خواهد شد.

پخش مستقیم ترتیل‌خوانی قرآن کریم از حرم رضوی هر روز ساعت ۱۸، دیگر برنامه ماه رمضان شبکه افق خواهد بود.

پخش مستند مسابقه «دستم را بگیر»

پخش مستند مسابقه «دستم را بگیر» هم با شروع ماه مبارک رمضان از شبکه افق آغاز می‌شود که سعید ابوطالب تهیه‌کننده و کارگردان این مسابقه است و روزهای زوج ساعت ۲۱ پخش خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های ویژه ماه رمضان، می‌توان به برنامه گفتگومحور «نیمه پنهان ماه» اشاره کرد که سری جدید آن با تهیه‌کنندگی امیر بنان و کارگردانی یاسر انتظامی و با اجرای زینب ابوطالبی روی آنتن می‌رود و در آن شاهد گفتگو با همسران شهدا خواهیم بود که هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

همچنین قرار است هر شب پیش از افطار برنامه ای با موضوع شرح دعای ابوحمزه ثمالی توسط حجت‌الاسلام آقاتهرانی روی آنتن برود.

«ماه نشان» با اجرای حسن سلطانی

ویژه برنامه «ماه نشان» هم در ایام ماه مبارک رمضان امسال، سه‌شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۲ به صورت زنده روی آنتن می‌رود. پیام ابراهیم‌پور تهیه‌کنندگی و حسن سلطانی اجرای این برنامه را بر عهده دارند و گفتگو با تولیدکنندگان کالای ایرانی که در حوزه خدمات اجتماعی فعال هستند موضوع این برنامه است.

پخش برنامه تلویزیونی «جهان آرا» نیز با شروع ماه رمضان آغاز خواهد شد. این برنامه شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۲ به صورت زنده پخش می شود.

سری جدید مجموعه مستند «شما که غریبه نیستید» هم طی ماه مبارک رمضان روزهای زوج ساعت ۲۳ پخش می‌شود، روزهای فرد نیز در همین ساعت، مجموعه مستند «سفیران هدایت» درباره سفرهای تبلیغی طلاب جوان به کارگردانی سید محمدرضا هاشمی روی آنتن خواهد رفت.

بازپخش سریال تلویزیونی «سرّ دلبران» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج نیز هر شب ساعت ۲۳:۳۰ پخش می‌شود.

دیگر برنامه ویژه ماه مبارک رمضان شبکه افق سیما، سلسله مباحث حسن رحیم پور ازغدی است که در قالب برنامه «روشنا» هر شب ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روی آنتن می‌رود.