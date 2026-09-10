به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان در هفته هفتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۹ شهریور و با قضاوت وحید کاظمی از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به پایان رسید. یاسر آسانی زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، سامان تورانیان (۸۱- سامان تورانیان)، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۱- روزبه چشمی)، اسماعیل قلی‌زاده (کارت زرد)(۶۹- جلال‌الدین ماشاریپوف)، یاسر آسانی، محمدحسین اسلامی (۶۴ - علیرضا کوشکی) و سعید سحرخیزان (۸۱- محمدرضا آزادی)

ترکیب پیکان:

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، میلاد باقری، صائب محبی (کارت زرد)، حجت الله احمدی (کارت زرد)، مهدی نجفی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، علی دهقان و عرفان جمشیدی (۶۶- جعفر اسدی)

شروع خوب پیکان

بازیکنان پیکان بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۳ اولین موقعیت جدی روی دروازه استقلال خلق شد که با دخالت مدافعان آبی‌ها توپ دور شد در ادامه باز هم شاگردان ساکت الهامی صاحب موقعیت شدند که این بار شوت بازیکن پیکان با اختلاف کمی به بیرون رفت.

در ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی بازیکنان استقلال موفق نشدند موقعیتی روی دروازه پیکان ایجاد کنند.

پس از ارسال پاس اشتباه از سمت سامان فلاح و خروج توپ از کنار زمین سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال به بازیکن خود تذکر داد.

در دقیقه ۲۲ برای استقلال کرنر شکل گرفت که با ارسال توپ به محوطه جریمه سامان فلاح با دخالت بازیکن پیکان نقش بر زمین شد که هواداران این تیم اعتقاد داشتند داور باید به سود تیمشان پنالتی اعلام می کرد اما داور دستور به ادامه کار داد.

در ادامه باز هم استقلالی‌ها صاحب فرصت شدند که شوت اسماعیل قلی‌زاده را پورحمیدی دروازه‌بان پیکان در آغوش گرفت.

اشتباهات فردی بازیکنان استقلال

بازیکنان استقلال در نیمه اول اشتباهات فردی زیادی داشتند به نوعی که تنها در سه مورد سامان فلاح، حسین گودرزی و محمدحسین اسلامی توپ را نتوانستند به هم تیمی های خود برسانند و توپ به بیرون رفت!

اولین موقعیت استقلال پس از ۳۸ دقیقه!

اولین موقعیت جدی آبی‌ها در این بازی در دقیقه ۳۸ شکل گرفت جایی که یاسر آسانی با در اختیار گرفتن توپ در عرض حرکت و اقدام به شوت زنی کرد که پورحمیدی به زیبایی مهار و به توپ را به کرنر فرستاد.

در ادامه بازیکنان پیکان به سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که رضا شکاری از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه فرعباسی راهی اوت شد.

شروع هجومی استقلال در نیمه دوم

استقلال نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه ۴۵، اسماعیل قلی‌زاده توپ را به داخل محوطه جریمه پیکان ارسال کرد، اما مدافعان این تیم پیش از رسیدن توپ به سعید سحرخیزان، آن را از محوطه دور کردند.

در دقیقه ۵۶، در حالی که سعید سحرخیزان در آستانه ورود به محوطه جریمه پیکان قرار داشت، صائب محبی روی مهاجم استقلال مرتکب خطا شد. وحید کاظمی، داور مسابقه، خطای مدافع پیکان را اعلام کرد و به او کارت زرد نشان داد. بازیکنان استقلال به این تصمیم داور معترض بودند و اعتقاد داشتند محبی به دلیل این خطا باید از زمین مسابقه اخراج می‌شد.

در ادامه این صحنه، استقلال صاحب یک ضربه آزاد شد که اسماعیل قلی‌زاده پشت توپ قرار گرفت و ضربه او را حمیدرضا پورحمیدی، دروازه‌بان پیکان، با واکنش مناسب به کرنر فرستاد.

ماشاریپوف کاپیتان استقلال شد

در دقیقه ۶۰، جلال‌الدین ماشاریپوف به زمین مسابقه آمد و با ورود او، رستم آشورماتوف بازوبند کاپیتانی استقلال را از بازو باز کرد و آن را به ماشاریپوف سپرد تا هافبک ازبکستانی آبی‌پوشان ادامه مسابقه را با بازوبند کاپیتانی دنبال کند.

مهار شوت آسانی توسط پورحمیدی

استقلال در دقیقه ۷۱ روی یک ضدحمله به سمت دروازه پیکان حرکت کرد و یاسر آسانی در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت، اما ضربه این بازیکن را پورحمیدی مهار کرد و توپ را به کرنر فرستاد تا مانع از باز شدن دروازه پیکان شود.

VAR برای استقلال پنالتی گرفت

در دقیقه ۷۳، حجت‌الله احمدی در داخل محوطه جریمه پیکان با جلال‌الدین ماشاریپوف برخورد کرد. وحید کاظمی در ابتدا دستور به ادامه بازی داد، اما پس از بررسی صحنه و بازبینی تصاویر VAR، تصمیم خود را تغییر داد و برای استقلال اعلام پنالتی کرد.

یاسر آسانی پشت توپ قرار گرفت و موفق شد ضربه پنالتی را به گل تبدیل کند تا استقلال با نتیجه یک بر صفر از پیکان پیش بیفتد.

پس از گلزنی استقلال آبی‌ها باز هم فرصت گلزنی داشتند که علیرضا کوشکی صاحب موقعیت شد و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که توپ به شکل خطرناکی از بالای دروازه پیکان به بیرون رفت.

استقلال با سه کاپیتان مقابل پیکان

در حالی که در ابتدای بازی رستم آشورماتوف کاپیتان آبی‌ها بود با حضور جلال‌الدین ماشاریپوف بازوبند کاپیتانی به این بازیکن رسید و در ادامه با حضور روزبه چشمی او سومین کاپیتان استقلال در این بازی شد.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت و آبی ها با ۱۵ امتیاز جای پرسپولیس را در رده دوم گرفتند و پیکان ۸ امتیازی باقی ماند و در رده هشتم ایستاد.