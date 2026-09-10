حریق منزل قدیمی در یزد؛ یک نفر جان باخت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، عصر پنجشنبه حادثه آتش‌سوزی در منزل قدیمی واقع در خیابان مطهری، کوچه شهید بکایی، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

با توجه به وجود حجم زیادی از ضایعات در این منزل، ۱۳ آتش‌نشان از ایستگاه‌های شماره یک، پنج، شش و هشت با پنج دستگاه خودروی عملیاتی در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیر عملیات شیفت یک نیز در محل حادثه حضور داشت و بر روند عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی محل نظارت کرد.

در جریان این حادثه، یک نفر جان خود را از دست داد و پیکر وی پس از خارج شدن از محل، برای طی مراحل قانونی تحویل سازمان آرامستان‌ها شد.

آتش‌نشانان پس از مهار و اطفای کامل حریق، عملیات ایمن‌سازی محل را نیز انجام دادند.