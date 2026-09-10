به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز، وضعیت بصری و بهداشتی حریم گردشگری پل آجی‌چای و همچنین برنامه شهرداری منطقه ۸ برای ساماندهی و تعیین تکلیف خانه خویی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

سیدکاظم زعفرانچی‌لر، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به وضعیت حریم گردشگری پل آجی‌چای اظهار کرد: با وجود اینکه میزان رفت‌وآمد و حضور گردشگران در این محدوده چندان زیاد نیست، محل بارگیری پسماند در نزدیکی آن قرار دارد که می‌تواند بر وضعیت بصری و بهداشتی منطقه تأثیر بگذارد.

وی بر ضرورت بررسی برنامه‌های شهرداری برای ساماندهی این محدوده تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود شهرداری چه برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بصری حریم آجی‌چای در نظر گرفته و نگاه اصلاحی نسبت به این محدوده چیست.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز همچنین خواستار بررسی عدم تداخل محدوده آجی‌چای با سایت میانی سازمان مدیریت پسماند شد و افزود: با توجه به اینکه فصل گردشگری بیشتر در ایام تابستان است، افزایش بوی نامطبوع ناشی از پسماند در این فصل می‌تواند شرایط نامناسب و غیربهداشتی در این محدوده ایجاد کند و لازم است برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی شود.

ضرورت نگاه اقتصادی به مدیریت پسماند

علیرضا نوای باغبان نیز در این جلسه با اشاره به موضوع مدیریت پسماند اظهار کرد: نوع و جنس زباله تولیدشده در کشور ما با کشورهای خارجی تفاوت زیادی دارد و در بسیاری از کشورها از پسماند به عنوان «طلای کثیف» یاد می‌شود.

وی افزود: پسماند در بسیاری از کشورها صرفاً ماده‌ای دورریختنی محسوب نمی‌شود، بلکه با تفکیک، بازیافت و فرآوری آن می‌توان ارزش اقتصادی ایجاد کرد و از این ظرفیت برای کسب درآمد بهره گرفت.

نوای باغبان بر ضرورت توجه جدی‌تر به این حوزه تأکید کرد و گفت: باید نگاه اقتصادی و مدیریتی مناسب‌تری به موضوع پسماند داشته باشیم تا علاوه بر کاهش آثار زیست‌محیطی، امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی آن نیز فراهم شود.

خانه خویی‌ها در انتظار تعیین تکلیف

در ادامه جلسه، برنامه شهرداری منطقه ۸ برای خانه خویی‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی معاونت خدمات شهری این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

زعفرانچی‌لر با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این مجموعه گفت: باید بررسی شود چه اقدامی می‌توان برای این مکان انجام داد و یکی از راهکارها می‌تواند انتقال این مجموعه به مکان دیگری باشد؛ برای نمونه، با ایجاد و توسعه شهرک جوانان در آینده ممکن است امکان انتقال این کاربری فراهم شود.

وی ادامه داد: این مسیر و سایر مسیرهای گردشگری شهر باید در کمیسیون گردشگری مورد بررسی قرار گیرد تا برای آنها برنامه مشخصی تدوین شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب‌وکار شورای اسلامی شهر تبریز درباره وضعیت خانه خویی‌ها نیز اظهار کرد: اینکه شهردار یک منطقه نتواند برای معاونت خود یک خانه را تملک کند، قابل قبول نیست و باید برای تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.

وی پیشنهاد کرد برای این مجموعه کاربری مناسبی همچون «کافه‌کتاب» در نظر گرفته شود و خانه خویی‌ها به صورت یکپارچه مدیریت شود.

زعفرانچی‌لر همچنین اجاره یکجای کل مجموعه را از دیگر گزینه‌های قابل بررسی دانست و گفت: در صورت امکان می‌توان مجموعه را به صورت یکجا اجاره داد تا ضمن حفظ ظرفیت موجود، زمینه استفاده مناسب‌تر از این مکان فراهم شود.

وی تأکید کرد: منطقه می‌تواند نسبت به تملک یک واحد اقدام کند و سپس با تدوین برنامه‌ای مشخص، زمینه بهره‌برداری مناسب از این مجموعه و تبدیل آن به یک ظرفیت فرهنگی و گردشگری را فراهم کند.