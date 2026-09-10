به‌گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو و تجهیزات مزارع کشاورزی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاه استان مرکزی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: این پرونده با هدف شناسایی، دستگیری عامل یا عاملان سرقت و کشف اموال مسروقه پیگیری شد که در نهایت با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، میدانی و فنی کارآگاهان، دو سارق حرفه‌ای و یک مالخر شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: در تحقیقات انجام شده، متهمان به انجام ۳۰ فقره سرقت محتویات خودرو و ۱۵ فقره سرقت آب‌پاش مزارع کشاورزی اعتراف کردند.

وی تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان جهت طی مراحل قانونی به دادسرا روانه شدند.