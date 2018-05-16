نظرسنجی های معنادار در ترکیه/ آیا قدرت اردوغان محدود می شود؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: اکثر نظرسنجی های صورت گرفته در ترکیه نشان می دهد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه، احتمالا بار دیگر خواهد توانست در قالب ائتلاف با حزب حرکت ملی گرا به رهبری دولت باغچه لی، در راس معادلات سیاسی و اجرایی کشورش باقی بماند.

به عبارت بهتر؛ امروز کمتر کسی در ترکیه از احتمال شکست اردوغان در انتخابات پیش رو سخن به میان می آورد. با این حال بیشتر نظرسنجی ها در این کشور نشان می دهد که محبوبیت اردوغان در میان رای دهندگان به سختی به بالای ۵۰ درصد می رسد و در مقابل، آرای افرادی مانند «مرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» که در برخی محافل از وی به عنوان کلینتون ترکیه یاد می شود به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

بنابراین، به نظر می رسد اردوغان بار دیگر پیروزی شکننده ای را در انتخابات سراسری ترکیه به دست آورد.

در میان برخی داده ها و اطلاعات منتشر شده از مجموع نظرسنجی های صورت گرفته در ترکیه، نکات قابل تاملی به چشم می خورد. افکارسنجی موسسه «گِزیچی» پیش بینی کرده است که با توجه به اقبال مناسبی که نسبت به مخالفان اردوغان (در مجموع رای دهندگان) وجود دارد، احتمال دارد حزب عدالت و توسعه دیگر نتواند در پارلمان دارای بیشتر کرسی ها شود.

در این میان، حزب عدالت و توسعه برای ادامه تاثیرگذاری خود بر صحنه سیاسی کشور ترکیه نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب و گروهها خواهد داشت. نکته مهم تر اینکه با توجه به احتمال اختصاص حدود ۲۶ درصد آرا به آکشنر، از این پس اردوغان با یک شخصیت مخالف قوی در کشورش مواجه خواهد بود، فردی که در آینده به تهدیدی جدی برای رئیس جمهور فعلی ترکیه تبدیل خواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نظرسنجی های صورت گرفته در ترکیه حاکی از بروز اختلافات جدی در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه است. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بیش از ۱۹ درصد از اعضا و حامیان حزب عدالت و توسعه، با اردوغان مخالفت هستند و خواستار تداوم ریاست‌جمهوری او نیستند اما این مسئله را برای باقی ماندن در قدرت، مخفی می‌کنند.

به عبارت بهتر؛ نارضایتی از اردوغان در میان اعضای حزب عدالت و توسعه افزایش یافته و به طور کلی، پس از مواجهه سلبی رجب طیب اردوغان با عبدالله گل، رئیس جمهور سابق ترکیه و یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، برخی از اعضای این حزب از اردوغان فاصله گرفته اند.

در جریان انتخابات سراسری اخیر نیز تا حدود سه هفته قبل، موضوع کاندیداتوری عبدالله گل به عنوان نامزد احزاب مخالف اردوغان به صورتی جدی مطرح شد اما رئیس جمهور ترکیه توانست عبدالله گل را نسبت به عدم حضور در انتخابات مجاب سازد. بسیاری از تحلیلگران مسائل ترکیه معتقد بودند در صورت ورود عبدالله گل به عرصه انتخابات، بسیاری از آرای اعضای حزب عدالت و توسعه به سود وی به گردش در خواهد آمد و با احتساب آرای احزاب مخالف که قاعدتا آنها نیز به حساب عبدالله گل واریز می شد، جایی برای بقای اردوغان در قدرت وجود نداشت.

مجموع تحولات صورت گرفته در ترکیه نشان می دهد که رجب طیب اردوغان مسیر بسیار سختی را در آنکارا پیش رو خواهد داشت و پیروزی شکننده اردوغان در انتخابات پیش رو، این روند را تشدید خواهد کرد. بی دلیل نیست که رئیس جمهور فعلی ترکیه و همراهانش، اوضاع جاری در کشورشان را با نگرانی و وسواس خاصی رصد می کنند.