به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پلیس راه کشور در حال حاضر هشت محور به شرح زیر مسدود است:

۱-محور اولنگ –شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲-محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳-استان ایلام محور دره شهر -پلدختر (محدوده واریانات چشمه شیرین )به علت ریزش کوه مسدود شد و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۴-استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.(تردد وسایل نقلیه سنگین ممنوع است)

۵-استان آ.شرقی(کمربندی آذرشهر به پل غله زار)بعلت سیلابی شدن رودخانه پایه های پل شکسته شده و مسیر جایگزین از داخل شهر آذر شهراست.

۶-استان ایلام محور ایلام-ایوان محدوده تونل پیامبر اعظم بعلت ریزش سقف تونل مسدود شده و مسیر جایگزین از جاده قدیم ایلام – ایوان تونل رنو است.

۷-استان اردبیل محور خلخال-اسالم محدوده کیلومتر ۷ الی ۱۸.۵ بعلت عملیات راهسازی از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱ الی ۹۷/۰۴/۳۱ مسدود شد و مسیر جایگزین از محور خلخال-پونل است.

۸-در استان تهران محور فرعی امامزاده داود به علت ریزش گوه (تخته سنگ) در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

همچنین براساس این گزارش، محوزهای زیر دچار محدودیت است:

۱-محور هراز (از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۶ الی ۹۷/۰۲/۲۶ از ساعت ۲۱:۰۰ الی ۰۵:۰۰ روزهای یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به علت اجرای عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی و تهویه تونل وانا ( محدوده کیلومتر ۶۸ و ۶۹ ) مسدود می شود.

۲-محور کرج-چالوس کیلومتر ۰ الی ۷۰ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات روکش آسفالت اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۳-غرب استان تهران،آزادراه تهران-قم کیلومتر ۳۷ الی ۵۸ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهای سه شنبه،چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به جر ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۴-استان البرز،آزادراه تهران-کرج کیلومتر ۰ الی ۱۴ از مورخ ۱/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۵۰۰ روزهای شنبه،یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۳۰۰ روزهای چهارشنبه هرهفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه اجرا با عبور ترافیک

۵-استان قزوین,آزادراه قزوین-رشت(پل یوز باشیجای-خلخال دشت)کیلومتر ۴۸ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۲۰/۶۰/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه و دوشنبه وسه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته بغیر از ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و مرمت پل (خلخال دشت)تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۶-استان قزوین,آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۶۰ الی ۷۷ از تاریخ ۳/۲/۹۷ الی ۱۵/۴/۹۷ از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه,یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات لکه گیری و درز گیری تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۷-استان قزوین,آزادراه های قزوین-زنجان کیلومتر ۰ الی ۶۵ و قزوین-رشت کیلومتر ۰ الی ۷۲ و قزوین-کرج کیلومتر ۰ الی ۶۵ از تاریخ ۵/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۹۰۰, روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات رنگ آمیزی پایه های تابلوهای ترافیکی,گاباریت ها و پانل فلزی تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۸- غرب استان تهران،آزادراه تهران-قم کیلومتر ۰ الی ۳۰ از مورخ ۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۷۰۰ روزهایشنبه,یکشنبه,دوشنبه وچهارشنبه واز ساعت ۰۹۰۰ الی ۱۴۰۰ روزهای سه شنبه و پنج شنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی در رفوژ میانی اجرای عملیات همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۹- استان قزوین,لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۱۵ از تاریخ ۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه,یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۰- استان قزوین,لاین شمالی آزادراه قزوین-رشت از تاریخ ۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب کامپوزیت جهت تابلو پیام متغییر, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۱- استان قزوین,لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۱۵ تا ۴۵ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه,یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات درزگیری و لکه گیری آسفالت, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۲- استان قزوین,لاین جنوبی آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۴۲۰+۶۳ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ روزهای شنبه,یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات هندریل,تعمیر و مرمت پل , تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۳- استان قزوین,باند شمالی محور قدیم قزوین-رشت(تونل قدیم منجیل) کیلومتر ۷۰ تا ۷۱ از تاریخ ۱۵/۲/۹۷ الی ۱۵/۳/۹۷روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۰۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۸۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات نصب سرامیک , تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.(تردد مسیر جنوب به شمال از داخل تونل همزمان با اجرای عملیات و مسیر شمال به جنوب از طریق کنارگذر تونل انجام می شود)

۱۴-محورهای قدیم قزوین-بوئین زهرا کیلومتر ۰ تا ۵۵ و آزادراه قزوین-زنجان کیلومتر ۰ تا ۸۱ و محور قدیم قزوین-رشت کیلومتر ۰ تا ۷۳ از تاریخ ۲۲/۲/۹۷ الی ۲۰/۶/۹۷ از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ روزهای شنبه,یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه و از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ روزهای چهارشنبه هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات تعمیر و نصب گاردریل , تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۵- محورهای آزادراه قزوین-کرج لاین شمالی کیلومتر۵۱ ,آزادراه قزوین –رشت (قبل از کوهسر لاین جنوبی کیلومتر۶۴) و آزادراه قزوین –رشت (جنب کارگاه راه آهن لاین شمالی کیلومتر ۶۸) از تاریخ ۱۸/۲/۹۷ الی ۳۱/۳/۹۷روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۸۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات کامپوزیت تابلو پیام متغییر و تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۶- آزادراه قزوین - زنجان(باند شمالی ورودی تالار شهر) کیلومتر ۱۱ از تاریخ ۳۰/۲/۹۷ الی ۳۱/۵/۹۷ روزهای شنبه از ساعت ۱۲۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای یکشنبه , دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۹۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۷۰۰ الی ۱۲۰۰ هر هفته به جز ایام تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه بعلت اجرای عملیات احداث پایه و تابلوهای راهنمایی مسیر, تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

۱۷-محور گرمسار-قم کیلومتر ۶۰۰+۱۹ الی ۵۰۰+۲۱ از تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ الی ۱۸/۰۳/۹۷ بصورت ۲۴ ساعته بعلت اجرای عملیات نصب و راه اندازی سامانه توزین در حال حرکت,تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی دریک خط عبور انجان می شود.