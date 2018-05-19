پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات ومراکز قرآنی تهران راه اندازی می شود

حمیدرضا شیخ ویسی مدیر کمیته نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه های بخش نهادها افزود: بخش نهادهای مردمی نمایشگاه قرآن با یک غرفه ویژه و پنج کمیته شامل نهادهای مردمی، تشکلهای صنفی، نهادهای عمومی و دولتی، خادمان، دانشگاهیان و موسسات وابسته به حوزه علمیه با حضور پررنگ و پرشور خود رونق بخش نمایشگاه بیست و ششم خواهند بود.

وی در تشریح اهداف بخش نهادهای مردمی در نمایشگاه بیست و ششم قرآن کریم گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، اولویت ما اجرای ایدهها و برنامههای اشخاص حقیقی و حقوقی بود که این موضوع از اسفندماه گذشته با اعلام فراخوانی از طریق سایت خبری نمایشگاه و ارسال پیامک به موسسات و نهادها اعلام شد.

قائم مقام بخش نهادهای مردمی و تشکلهای صنفی بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم از دریافت ۲۰۰ طرح و طرحنامه توسط دبیرخانه نمایشگاه خبر داد و افزود: پس از ارزیابی اولیه، نهایتا ۵۰ طرح برای اجرا در نمایشگاه قرآن انتخاب شد تا عموم علاقمندان و بازدیدکنندگان شاهد اجرای طرح ها و ایده های نو و بدیعی در نمایشگاه امسال باشند.

رونمایی از طرح «راه ماندگار»

مدیر کمیته نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ادامه به ذکر مهم‌ترین برنامه‌های این بخش پرداخت و گف: امسال در راستای همین تغییر رویکرد، ثبت تجربیات مدیران موفق مؤسسات و نهادهای مردمی را تحت عنوان «راه ماندگار» خواهیم داشت، این طرح در واقع معرفی و مصاحبه با ۱۷ شخصیت برجسته قرآنی اعم از مدیران مؤسسات و یا فعالین قرآنی برتر کشور است که توسط تیمی از قرآنیان به رشته تحریر درآمده و به آیندگان منتقل خواهد شد، در پایان نمایشگاه نیز کتابی با همین عنوان با چاپ خواهد رسید.

«راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات و مراکز قرآنی شهر تهران»

شیخ ویسی همچنین از راه اندازی غرفه پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات و مراکز قرآنی شهر تهران خبر داد و گفت: از دیگر برنامه‌های کمیته نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، ایجاد و راه اندازی غرفه پایگاه اطلاع رسانی مؤسسات و مراکز قرآنی شهر تهران است،، یکی از دغدغه‌های مخاطبین و بازدید کنندگان در نمایشگاه سال‌های قبل، عدم آگاهی و اطلاع کافی از مراکز و مؤسسات مورد نظرشتن بود، به عنوان مثال مخاطبی در منظقه ۱ تهران، موسسه ای در زمینه تخصصی حفظ را مدنظر داشت، اما اطلاعی از نشانی چنین مرکزی در اختیار وی نبود، با توجه به دغدغه‌های این چنینی، تصمیم گرفتیم، با مشارکت ارشاد استان تهران و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، نسبت به شناسایی این مراکز اقدام کرده و بانک اطلاعاتی شامل تمامی مشخصات مؤسسات شهر تهران را ایجاد کنیم و به صورت فایلی در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

«برپایی ۵ کارگاه آموزشی ویژه مؤسسات قرآنی»

مدیر کمیته نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در ادامه به برپایی ۵ کارگاه آموزشی ویژه مؤسسات قرآنی اشاره و عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های که در حوزه مؤسسات با توجه به نیاز قشر مخاطب خاص نمایشگاه، یعنی مدیران و فعالان قرآنی که اتفاقاً در سال‌های گذشته مطالبه آن‌ها نیز بود، بحث بیمه فعالان قرآنی، ثبت شرکت‌ها، مالیات مؤسسات، اعتبارات قرآنی و همچنین بحث صدور مجوز، هماهنگی‌هایی را با مدیران کل مربوطه و کارشناسان دفتر بودجه وزارت ارشاد، سازمان امور مالیاتی، صندوق هنرمندان و دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مؤسسات انجام شد و مقرر شد، در ایام برپایی نمایشگاه، ۵ پنل (کارگاه) آموزشی با حضور مدیران و فعالان قرآنی برگزار و نکات کلیدی هر بحث، تشریح شود.

برهمین اساس بیش از ۳۲ موسسه قرآنی در بخش نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی نمایشگاه قرآن حضور خواهند داشت که از جمله موسسه نورالمجتبی (ع) قم، موسسه تدبر در سیره مشهد، جامعه القرآن و اهل بیت (ع) قم، دارالقرآن خانه کارگر، موسسه اسوه تهران، موسسه تبیان، موسسه بنیاد قرآن اسراء، قرآن و نهج البلاغه قم، تدبر در کلام وحی قم، مکتب القرآن ثارالله فارس و .... در نمایشگاه پیش بینی شده است.