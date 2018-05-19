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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۰:۳۱

فینال جام حذفی آلمان؛

فرانکفورت قهرمان جام حذفی آلمان شد/ شکست بایرن مونیخ در فینال

فرانکفورت قهرمان جام حذفی آلمان شد/ شکست بایرن مونیخ در فینال

تیم فوتبال فرانکفورت با غلبه بر بایرن مونیخ قهرمان رقابتهای جام حذفی آلمان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بایرن مونیخ و فرانکفورت دیدار فینال رقابتهای جام حذفی باشگاههای آلمان را شنبه شب در برلین برگزار کردند که در پایان تیم فرانکفورت ۳ بر یک پیروز شد.

گل نخست این بازی را آنته ربیچ در دقیقه یازدهم برای تیم فرانکفورت به ثمر رساند اما رابرت لواندوفسکی در دقیقه ۵۳ کار را به تساوی کشاند.

تیم فرانکفورت در دقیقه ۸۲ بار دیگر دروازه بایرن مونیخ را باز کرد که این بار هم آنته ربیچ زننده گل بود. این پایان کار نبود و فرانکفورت در دقیقه ۹۶ گل سوم را هم توسط گاچینوویچ به ثمر رساند.

بایرن مونیخ که برای آخرین بار یوپ هاینکس را روی نیمکت خود می دید نتوانست با این مربی دو گانه را فتح کند.

نیکو کواچ سرمربی تیم فرانکفورت فصل آینده جانشین یوپ هاینکس در بایرن مونیخ خواهد شد.

کد مطلب 4300981

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