به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه مسینا ایتالیا در این مطالعه به بررسی حدود ۲۰۰ زن بعد از سن یائسگی پرداختند.

دکتر «آنتونیو کاتالانو»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «یافته های ما بسیار تعجب آور است چراکه برای اولین بار ارتباط بین میزان اضطراب و سلامت استخوان ها را نشان می دهد.»

وی در ادامه می افزاید: «نظر ما این است که زنان مضطرب بیشتر گرفتار رفتارهای ناسالم نظیر سیگار کشیدن یا رژیم غذایی ضعیف هستند. همچنین تاثیرات منفی هورمون های استرس بر وضعیت استخوان ها نیز به عنوان یک فاکتور پرخطر در افزایش ریسک شکستگی در نظر گرفته می شود.»

همچنین وی عنوان می کند که زنان دچار اضطراب با میزان کمتر ویتامین D هم مواجه هستند. کمبود ویتامین D هم ریسک شکستگی استخوان را افزایش می دهد.

محققان اذعان می کنند که پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوانی در جهان است. حدود ۳۳ درصد زنان و ۲۰ درصد مردان در زندگی شان دچار شکستگی ناشی از پوکی استخوان خواهند شد.

تیم تحقیق همچنین عنوان می کند که ۷ درصد جمعیت جهان دچار اختلالات اضطراب هستند.

پژوهشگران دریافتند زنان مبتلا به اضطراب بیشتر با ریسک بالاتر شکستگی مواجه هستند. همچنین اضطراب بیشتر با تراکم استخوان پایین تر در ناحیه پشت و در ناحیه گردن همراه است.