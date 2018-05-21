به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان که به منظور شرکت در نشست اقتصادی گروه بیست راهی بوینس آیرس شده، در بدو ورود در خصوص توافق هسته ای ایران اظهار داشت: پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای باید برای حفظ این توافق تلاش کرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضمانت های امنیتی مستتر در توافق هسته ای ایران گفت: حفظ توافق نه تنها به نفع ایران که به نفع ما و در نهایت به نفع اتحادیه اروپا است.

این در حالی است که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در نشست گروه بیست شرکت نکرده است. بر اساس گزارش های اعلام شده وی قرار است در بنیاد هریتیج درباره توافق هسته ای ایران سخنرانی جایگزینی داشته باشد.

گفتنی است اولین نشست هسته ای بدون حضور نماینده آمریکا هفته آینده در وین برگزار می شود.