به گزارش خبرنگار مهر، حضور سوارکاری با ۸ ورزشکار در هجدهمین دوره بازی های آسیایی تصویب شده است. سوارکاران ایران در سه بخش پرش، درساژ و سه روزه در این دوره بازی های آسیایی شرکت خواهند داشت.

به گفته رئیس فدراسیون سوارکاری بررسی ها برای انتخاب ترکیب تیم پرش و اینکه چه اسب هایی به این بازی ها اعزام شوند، ادامه دارد اما در مورد دو بخش دیگر انتخاب ها نهایی شده است. بر این اساس نمایندگان ایران در مسابقات درساژ از بخش بانوان هستند. لیتا صحی و شریسا غفاری سوارکارانی هستند که در این بخش بازی های آسیایی رقابت خواهند کرد. همچنین برای رقابت های سه روزه بازی های آسیایی هم طوفان ترابی به عنوان نماینده ایران معرفی شده است.

مسعود خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این سوارکاران تاکید کرد که برای فرار از نیاز به قرنطیه اسب ها، اعزام سوارکاران و اسب های آنها به محل برگزاری بازی های آسیایی از یکی از کشورهای اروپایی و احتمالا هلند یا فرانسه انجام خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه در رقابت های پرش ۴ نماینده از ایران حضور خواهند داشت، گفت: البته تیم ایران در این بخش با ۵ سوارکار عازم بازی های آسیایی می شود تا در صورت نیاز و شرایط ویژه بتوانیم سوارکار پنجم را جایگزین کنیم. بررسی سوارکاران و اسب های آنها برای انتخاب نفرات نهایی در این بخش هنوز نهایی نشده است.

رئیس فدراسیون سوارکاری با بیان اینکه دو بانوی سوارکار ایران در درساژ خود تمرینات خوبی را پیگیری می کنند، یادآور شد: شریسا غفاری که سالهاست در رقابت های درساژ سوارکاری شرکت دارد. لیتا صحی هم در مسابقات اروپایی زیادی حضور داشته است. هر دو از بهترین های ایران در رقابت های درساژ هستند و امیدواریم با حضورشان بتوانیم نتایج خوبی در این بخش بگیریم.

خلیلی با یادآوری اینکه طوفان ترابی از حضور در مسابقات تایلند تک مجوز سوارکاری ایران برای رقابت های سه روزه را به خود اختصاص داد، خاطرنشان کرد: ترابی این روزها در فرانسه پیگیر تمریناتش است. در این بخش فقط در رقابت های انفرادی حضور خواهیم داشت چون شرکت در بخش تیمی مسابقات سه روزه، نیاز به اعزام چهار سوارکار دارد. امیدوار هستیم با حضور همین تک سوارکار برای رقابت های سه روزه، این رشته به شکوفایی لازم در کشورمان برسد.

به گفته رئیس فدراسیون سوارکاری، این فدراسیون اسب هایی در اختیار دارد که برای شرکت در رقابت های سه روزه مفید و مناسب هستند. در کل اینکه در این رشته امید به مدال هم وجود دارد.

«با توجه به لزومی که برای قرنطینه اسب ها وجود دارد، برای چگونگی اعزام سوارکاران به بازی های آسیایی چه راهکاری اندیشیده شده است؟»، خلیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر به تفاهم نامه امضا شده میان سازمان دامپزشکی جهانی و برگزارکنندگان بازی های آسیایی اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهم نامه اگر اعزام اسب ها از اروپا و یکی از کشورهای این قاره انجام شود، نیازی به قرنطینه آنها در اندونزی نیست.

وی در این رابطه ادامه داد: در واقع اگر اعزام اسب ها از کشور ثالث مانند ایران یا هر کشور آسیایی دیگری انجام شود، حتما باید یک هفته قرنطینه شوند اما این نیاز در صورت اعزام از اروپا وجود نخواهد داشت. به همین دلیل در نظر داریم اعزام سوارکاران به بازی های آسیایی را از اروپا انجام دهیم.

رئیس فدراسیون سوارکاری تاکید کرد: این راهکاری است که اکثر کشورهای آسیایی انتخاب کرده اند. همین الان که سوارکاران ما در اروپا در حال تمرین هستند، سوارکاران کشورهای آسیایی مانند قطر، عربستان، چین و کره جنوبی هم کنارشان حضور دارند. به احتمال زیاد سوارکاران این کشورها در قالب یک کاروان و از اروپا به محل برگزاری بازی های آسیایی اعزام می شوند. سوارکاران ایران هم در همین کاروان حضور خواهند داشت.

مسعود خلیلی در پاسخ به پرسش پایانی خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «احتمالا اعزام سوارکاران از کدام کشور اروپایی انجام می شود؟»، گفت: هنوز به جمع بندی قطعی نرسیده ایم اما به احتمال خیلی زیاد سوارکاران آسیایی در هلند یا فرانسه جمع می شوند و از آنجا به اندونزی اعزام می شوند.