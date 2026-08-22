توقیف ۱۱ فروند شناور فعال در امر قاچاق سوخت در مرزهای دریایی میناب 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی، در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان سلحشور پایگاه دریابانی میناب با تسلط اطلاعاتی بر اسکله های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله شناورهای متخلف، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند شناورهای مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به دستگیری ۹ نفر متهم تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از شناورهای توقیفی،۶ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال را کشف کنند.

وی در پایان تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از مصادیق مهم قاچاق سرمایه‌های ملی، با جدیت در دستور کار دریابانی میناب قرار دارد و مرزداران با اشراف اطلاعاتی، گشت‌زنی مستمر و رصد نوار ساحلی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی قاطعانه برخورد خواهند کرد.