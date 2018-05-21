به گزارش خبرنگار مهر، شهرام امجدی شامگاه دیروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با تکیه بر تبیین بحث پارک بزرگ تبریز، اظهار داشت: تحلیل ما مبتنی بر کار واقع بینانه است و مصمم هستیم وضع فعلی سبزی کاران را حفظ کنیم و کلیات پارک بزرگ تبریز به صورت پارک بیولوژیک احداث شود و طرح احداثی ما با وضع موجود تطبیق خواهد داشت و ما به دنبال تملک نیستیم و خواهان حفظ وضعیت شغلی سبزی کاران منطقه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه از مشاوران امر خواسته ایم تا کاربری های پارک را در کاربری های ما تعریف کنند، ادامه داد: حتی خواسته ایم حتی المقدور شریان ها و جاده های اتصالی پارک را به جاده های وضع موجود متصل کنند و بر آن ها نیز تأکید کرده ایم که حفظ اراضی و محدوده پارک بزرگ برای ما اولویت دارد.

شهردار منطقه چهار تبریز با تکیه بر حصارکشی ضلع شرقی، تعریف آبگیره بند انحرافی و طراحی پارکینگ در قسمت بیولوژیک و طراحی شده، طراحی بازارچه فروش سبزیجات و صیفی جات، طراحی مکان ویژه برای برگزاری نمایشگاه های فصلی، تعریض جاده های مشاور و جدول کشی، ایجاد مجموعه ورزشی، یکسری از پروژه های مشارکتی همچون، آکواریوم شهری، شهر بازی و باغ پرندگان را از طراحی های لحاظ شده برای پارک بزرگ تبریز برشمرد.

وی در پایان نیز با تأکید مجدد گفت: هدف ما تثبیت صیفی و سبزی کاری در آن منطقه و ثبت معنوی صیفی کاری ها و سبزی کاری های محدوده پارک بزرگ تبریز است.